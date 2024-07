Nuevo Toyota GR Yaris con mejoras técnicas y de diseño

Fiel a la filosofía de la competición, su desarrollo toma lo mejor del mundo de los rallyes. Se ha implementado todo lo aprendido en las carreras, tanto por parte de los ingenieros y los mecánicos como por parte de los pilotos, para identificar aquellos puntos susceptibles de mejora.



Más potencia ofreciendo una mejor respuesta y seguridad

Uno de los elementos que han sido mejorados es la suspensión delantera. Se ha reforzado en la unión del amortiguador, concretamente, en su parte superior con la carrocería gracias a pasar del sistema de perno único de la anterior gama del GR Yaris a un nuevo sistema de tres pernos. El embrague de las versiones manuales es ahora capaz de soportar hasta 430 Nm de par. Además, los pistones adoptan un nuevo material, dimensionado para trabajar con mayores presiones y temperaturas. La potencia del motor también se ha visto mejorada, pasando de 261 CV a 280 CV.

Se ha equipado un pequeño sub-radiador en paralelo al circuito de refrigeración principal, con el fin de mantener el motor en una ventana de temperatura de trabajo óptima, incluso en las condiciones más exigentes. La rigidez estructural del bastidor se ha incrementado (+13% de puntos de soldadura y el adhesivo estructural se aplica sobre un 24% más de superficie). Además, el radiador de aceite es un 40% más grande y el ventilador del radiador es de mayor diámetro y su potencia pasa de 330 W a 500 W.



Nueva caja de cambios automática, interior rediseñado y precios

El GR Yaris 2024 se renueva con una nueva caja de cambios automática Gazoo Racing Direct Transmission de ocho velocidades de convertidor de par. Es uno de los cambios más importantes en la gama del nuevo GR Yaris, y se ofrece adicionalmente a la ya consolidada caja de cambios manual de seis velocidades. Al diseñar la nueva unidad, la prioridad de Toyota fue conseguir el mínimo tiempo posible en los cambios de marcha. Esta nueva caja automática permite a todo tipo de conductores disfrutar al máximo: tanto a aquellos que prefieren no prestar atención al régimen de giro del motor y a la velocidad insertada, como a los que disfrutan utilizando las levas para conducir a su estilo en modo manual.



Además, el nuevo GR Yaris incorpora novedades de primer nivel y que, por primera vez, son implementadas en Toyota, como el spray de agua para el intercooler, que pulveriza agua sobre este componente, para introducir al motor aire más frío y, por tanto, más denso. También, la toma de admisión se ha rediseñado para minimizar la entrada de aire caliente del vano motor.

El habitáculo ha sido completamente actualizado y adopta las sugerencias y experiencias de los pilotos de competición. De este modo, la posición de conducción ha sido mejorada haciéndola más propia de un coche deportivo y el salpicadero es completamente nuevo mejorando la ergonomía, especialmente de los mandos y funciones de uso frecuente.

El GR Yaris RZ en España, que está disponible con cambio manual, equipa diferenciales Torsen® de deslizamiento limitado, suspensión GR Circuit, pinzas de freno de color rojo y neumáticos Michelin Pilot Sport 4S.

Con el Circuit Pack, disponible solo con cambio manual, el modelo equipa llantas forjadas de 18” y una tapicería de cuero sintético, en color oscuro con pespuntes y cinturones delanteros en color rojo. Por su parte, el Touring Pack, que incluye asientos delanteros y volante calefactables, detector de ángulo muerto (BSM), sensores de aparcamiento delanteros y traseros y equipo de audio premium JBL® con ocho altavoces, está disponible tanto con cambio automático como con cambio manual. Y el Touring Pack Plus está disponible con cambio manual y equipa, además del equipamiento del Touring Pack, llantas forjadas de 18” con asientos de cuero sintético con pespuntes y cinturones en color rojo.



El nuevo Toyota GR Yaris RZ ya está a la venta en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España por 47.500 € para el acabado RZ, o 49.500 € en caso de elegir la opción ‘Circuit Pack’. También en Toyota Easy Plus por 275 €/mes, programa de financiación y servicios añadidos —4 años de garantía y 4 años de mantenimiento—. Eso sí, el precio varía en función del color, ya que el nuevo color Gris Átomo que es la gran novedad tendrá otro precio diferente al resto de la gama de colores ya habituales como el Rojo Emoción, Negro Montecarlo y Blanco Classic, que representan fielmente los colores de TOYOTA GAZOO Racing (TGR).

La frase de película "Que nuestra señora de la bendita aceleración no me falle ahora", de “The Blues Brothers: Granujas a todo ritmo”