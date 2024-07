La paga de julio

He sido un empleado que ha trabajado durante 50 años en esta bendita tierra a la que yo siempre he llamado fábrica grande y hermosa, que durante diez lustros ha estado dando sus frutos y comodidades a todos sus empleados. Esta colosal fábrica es mi querida España, a pesar de todo. El bienestar social se gana trabajando, ayudándose unos a otros, no poniendo zancadillas. Con constancia y humildad, no apuntando falsedades y disfraces que solo los payasos de turno, y hay muchos, han cogido un libreto erróneo, a veces arreglado y punteado por los mismos de siempre, los cabecillas que apresaron el hato al hombro. Como payasos, van por el alambre cimbrándose por el gran circo del mundo, mejor dicho, por el gran circo de España.



Si tanto fue tan malo por este régimen y no queda nada en este recuerdo de aquellas vivencias, basta anular la paga del 18 de julio para que no quede vestigio ninguno. ¿Por qué no han quitado esta paga? ¿O es que los sindicatos, incluso las patronales y el régimen en que vivimos no tienen agallas valerosas para aniquilarla?

¿La dictadura franquista fue de ultraderecha? Nada más falso. La dictadura franquista, a la vista de sus actuaciones severamente históricas, demuestra más allá de toda duda que su régimen fue el más y mejor “social” o “socialista” que ha existido en España. ¿Dónde está este gobierno comunista social, Sumar y Podemos y toda la parafernalia de camaradas? ¿Dónde están los de la UGT y de CCOO? E incluso otros sindicatos: todos están sentados jugando a ahorcar al seis doble, donde las trampas juegan su papel.

Mi abuelo Rafael, por parte de madre, con sorna y de una cachaza enorme, decía: "Los viejos no mueren, solo se vuelven invisibles." Se me entiende, ¿verdad? Qué sabio era mi abuelo.