SEMS Technologies a la vanguardia de la digitalización industrial

Excelencia e innovación: dos catalizadores imprescindibles en la gestión de datos operacionales y en la ejecución de proyectos industria 4.0. SEMS Technologies destaca como líder en la gestión avanzada de datos de tiempo real y series temporales, habilidad de captar datos de multitud de fuentes y protocolos y por ofrecer soluciones integrales de inteligencia operacional En el panorama empresarial actual, cada vez más dinámico y competitivo, las organizaciones y empresas han de realizar ajustes de manera rápida y precisa para ofrecer siempre el máximo rendimiento y asegurar una posición de liderazgo. Un conocimiento detallado, inmediato y fiable del estado de las operaciones son los cimientos sobre los que se construye la estrategia y toma de decisiones que guía a las organizaciones de más éxito.

SEMS Technologies posee una dilatada trayectoria en cuanto a excelencia, innovación en la gestión de datos operacionales y series temporales. Aplicando la metodología Agile, SEMS Technologiesproporciona un enfoque eficiente de la digitalización industrial, entendida como la integración de tecnologías tipo IoT, Business Intelligence, Machine Learning o Big Data en los procesos industriales de todo tipo. Facilita la recopilación y el tratamiento de los datos con rigurosidad, su análisis y posterior uso para la toma de decisiones eficaces.

La digitalización industrial, señala, Carlos García, socio y director de SEMS Technologies, contribuye a que las empresas obtengan "ahorro de costes, aumento de la productividad y la adaptación de la producción a las necesidades y demandas. Permite, además, que los recursos humanos se dediquen a tareas de alto valor añadido, analizando la información ya tratada que se tiene a disposición. Se optimizan los procesos y la respuesta a factores imprevistos y mejora la identificación de nuevas oportunidades de negocio o de reconducir a tiempo las actuales".

El procesamiento correcto de la información conduce a toma de decisiones eficientes, precisas, sostenibles y resilientes. Una estrategia empresarial correcta requiere procesos ágiles y medibles, información trazable y fiable y métricas socializadas de manera segura entre la audiencia adecuada. Los clientes de SEMS Technologies, gracias a la automatización de muchos procesos, han logrado disminuir drásticamente el tiempo necesario para que la información adecuada llegue a los niveles de decisión corporativa. "En nuestro caso", indica Carlos García, "desde los inicios hemos sido pioneros en el mercado de las energías renovables, mediante el análisis del dato, expandiendo posteriormente ese enfoque hacia todas las formas de generación de energía y más tarde hacia otros sectores como agroalimentario, centros de datos, redes de calor, de distribución de agua y gas, etc. Destacamos en gestión avanzada de datos de series temporales, no solo por nuestra habilidad para captar datos de todo tipo de fuentes y protocolos, sino por ofrecer soluciones de "data quality", gemelo digital (simulación de procesos en tiempo real), mantenimiento basado en condición, mantenimiento predictivo, así como detección y clasificación automatizada de pérdidas de eficiencia, entre otras".

Las soluciones de SEMS Technologies apuestan por optimizar los procesos de los clientes gracias al uso eficiente de los datos. El uso de tecnología de vanguardia permite medir, calcular y procesar toda la información de manera ágil y eficiente. Así lo explica su socio y director, Carlos García, "facilitamos el cambio en la forma de tomar decisiones. Esas decisiones basadas en información veraz, fiable y puntual (puntual en el sentido de rápida, inmediatamente disponible siempre que sea necesaria) permiten un cambio de paradigma y, en muchos casos, operar con un nivel de conocimiento que no se tenía antes".

En definitiva, una correcta estrategia de digitalización contribuye a la excelencia operacional y al éxito empresarial. La innovación y la excelencia juegan un papel relevante, son la piedra angular del éxito. Por eso, SEMS Technologiesapuesta por implementar ambas en sus soluciones tecnológicas avanzadas y estrategias de digitalización industrial, siempre de manera sostenible y adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente, ya que su objetivo final es impulsar su crecimiento y hacer frente a los desafíos de manera eficiente.

Sems Technologies: empresa española dedicada a proporcionar soluciones tecnológicas avanzadas para diversos sectores industriales y comerciales. Especializada en desarrollo de software, infraestructura IT, automatización, inteligencia artificial y consultoría, busca optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa de sus clientes. Con un enfoque en la innovación, calidad, y sostenibilidad, Sems Technologies ha implementado exitosamente proyectos de digitalización y gestión de información en múltiples industrias. Su equipo de profesionales altamente calificados está comprometido con la excelencia y la satisfacción del cliente, posicionando a la empresa como un referente en el mercado de soluciones tecnológicas.