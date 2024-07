Social Energy® y SunPower España se unen para lanzar la mejor solución solar del mercado en autoconsumo

SunPower España y Social Energy® presentan su gran alianza para el mercado español en el estadio Benito Villamarín del Real Betis Balompié Social Energy® líderes del autoconsumo en España, en colaboración con Maxeon Solar Technologies, fabricante mundial de paneles solares y soluciones energéticas de alta gama, anuncian una alianza estratégica en el mercado Español.

Para el lanzamiento de esta gran alianza, SunPower España y Social Energy® ponen a disposición del mercado la promoción de verano más innovadora y emocionante del año: Sunpower Summer Social.

Esta promoción exclusiva se ha presentado en el marco de la reunión del segundo trimestre (Q2) con el equipo comercial de Social Energy®, llevada a cabo en el Estadio del Real Betis, El Benito VillaMarín.

Asistentes destacados:

La reunión contó con la participación de figuras clave del sector energético, subrayando la importancia de esta promoción.

Entre los asistentes se encontraban Andrea Sanz (Director Comercial SunPower España de Maxeon Solar Technologies) y Ángel Guzmán (Responsable comercial para SunPower España en la Península Ibérica), quienes, junto al CEO de Social Energy®, Juan Luis Cabeza explicaron detalladamente los beneficios y características de la promoción.

Además, en la reunión también se encontraban Jorge Lasauca Grande (CEO de Pontio) y Ramón Arce Moreno (Responsable Comercial Nacional) estuvieron presentes para discutir las opciones de financiación de las instalaciones solares, proporcionando información esencial para facilitar la adopción de esta tecnología por parte de los clientes. En esta alianza, Pontio pondrá a disposición de los consumidores una financiación a 25 años que hará que las familias paguen una cuota muy reducida para que noten desde el primer día un ahorro significativo, además de conseguir una independencia energética importante.

Detalles de la promoción Sunpower Summer Social:

Sunpower Summer Social ofrece a sus clientes una oportunidad única para adoptar una solución energética integral, de una manera eficiente y rentable. A continuación, se detallan los aspectos destacados de esta oferta inigualable:

Paneles SunPower Performance 7 550 Wp Eficiencia y durabilidad : Los paneles SunPower Performance 7 550 Wp están diseñados para proporcionar una eficiencia superior y una durabilidad excepcional. Estos paneles son capaces de maximizar la producción de energía solar, garantizando un rendimiento óptimo durante décadas.

: Los paneles SunPower Performance 7 550 Wp están diseñados para proporcionar una eficiencia superior y una durabilidad excepcional. Estos paneles son capaces de maximizar la producción de energía solar, garantizando un rendimiento óptimo durante décadas. Garantía de 30 años: Con una garantía extendida de 30 años, los clientes pueden estar seguros de que están invirtiendo en tecnología de vanguardia que ofrecerá un retorno constante y confiable a lo largo del tiempo. La garantía incluye producción, producto y servicio durante los 30 años de vigencia, una garantía que ningún otro fabricante incluye. Inversor de 5 kW y Baterías SunPower Reserve de 10 kWh Flexibilidad y almacenamiento : El inversor de 5 kW junto con las baterías de 10 kWh permiten una gestión eficiente y flexible de la energía generada. Esto asegura que el hogar o negocio del cliente siempre disponga de electricidad, incluso en momentos de baja generación solar. Además, lleva incorporado un back-up donde el usuario podrá disfrutar de la energía aun sufriendo cortes en el suministro.

: El inversor de 5 kW junto con las baterías de 10 kWh permiten una gestión eficiente y flexible de la energía generada. Esto asegura que el hogar o negocio del cliente siempre disponga de electricidad, incluso en momentos de baja generación solar. Además, lleva incorporado un back-up donde el usuario podrá disfrutar de la energía aun sufriendo cortes en el suministro. Garantía de 10 años: Estos componentes vienen con una garantía de 10 años, lo que proporciona tranquilidad adicional a los clientes al saber que su sistema de energía solar está respaldado por un soporte técnico de alta calidad. Factura de Energía Eléctrica a 0 € durante 3 años Ahorros significativos: Como parte de esta promoción, Social Energy® cubrirá completamente las facturas de energía eléctrica de los clientes durante los primeros 3 años. Esto significa que los clientes pueden disfrutar de los beneficios de la energía solar sin incurrir en costos adicionales por la electricidad, lo que resulta en ahorros significativos. El cliente que se acoja a esta promoción tiene garantizado por contrato luz a 0 € los próximos 3 años. Monitorización en la Plataforma SunPower One Información en tiempo real : La avanzada plataforma SunPower One permite a los usuarios monitorizar su consumo energético en tiempo real. Con datos detallados sobre el uso final de energía, los clientes pueden optimizar su consumo y maximizar sus ahorros energéticos.

: La avanzada plataforma SunPower One permite a los usuarios monitorizar su consumo energético en tiempo real. Con datos detallados sobre el uso final de energía, los clientes pueden optimizar su consumo y maximizar sus ahorros energéticos. Gestión eficiente de la energía: Esta herramienta proporciona una visión completa y detallada del rendimiento del sistema solar, facilitando una gestión eficiente y proactiva del consumo energético. Compromiso con la sostenibilidad y la innovación

La promoción SunPower Summer Social es un testimonio del compromiso de Social Energy® y Maxeon Solar Technologies con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. Están dedicados a ofrecer soluciones energéticas que no solo beneficien a sus clientes, sino que también contribuyan a un futuro más verde y sostenible.

Sobre Social Energy® y SunPower España, entidad local de Maxeon Solar Techologies:

Social Energy® es una empresa líder en soluciones energéticas sostenibles en España, comprometida con proporcionar tecnologías avanzadas y accesibles que permitan a sus clientes reducir su huella de carbono y sus costos energéticos.

SunPower España es la entidad local de Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN). Con sede en Singapur, Maxeon aprovecha más de 35 años de liderazgo en energía solar y más de 1.900 patentes para diseñar paneles solares y soluciones energéticas innovadoras y sostenibles para clientes residenciales, comerciales y centrales eléctricas. La gestión integrada de la energía doméstica de Maxeon es un ecosistema flexible de productos y servicios, creado en torno a los galardonados paneles solares de las marcas Maxeon® y SunPower®. Con una red de más de 1.700 socios y distribuidores de confianza, y más de un millón de clientes en todo el mundo, la empresa es líder mundial en energía solar.

Juntos, Social Energy® y SunPower España están transformando la forma en que las personas y las empresas utilizan la energía, garantizando la independencia energética con la mayor garantía del mercado.

Tan seguros están de la innovación tecnológica, que Pontio la entidad financiera, se une a esta promoción, ofreciendo la financiación a 25 años, pues están muy seguros que esta solución tecnológica es para toda la vida.

'La Revolución Solar es Social Energy®'.