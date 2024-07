​La falta de diagnóstico del TDAH genera una carga socioeconómica de 13,3 millones € anuales en nuestro país

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo con una prevalencia en España aproximada del 3,3% de la población adulta caracterizado por síntomas que interfieren en la vida del paciente como la falta de atención, hiperactividad e impulsividad, lo que supone un elevado impacto para los pacientes y la sociedad en general, ya que la carga anual del TDAH no diagnosticado a nivel nacional es de 13,3 millones de euros (coste periódico) y 4,1 millones de euros (coste puntual, es decir, el asociado con el diagnóstico y el año siguiente); y de 3 millones de euros (coste periódico) y 1,5 millones de euros (coste puntual), en el caso de personas diagnosticadas.





Esta es una de las conclusiones del estudio ‘La carga socioeconómica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad del adulto en España’, impulsado por Takeda y publicado en la revista Global and Regional Health Technology Assessment, que subraya que el coste total anual por paciente de TDAH puede ascender a 15.652 euros. De esta cifra, un 49,8% corresponde a costes del ámbito económico, un 28,4% a carga social, un 21,7% a sanitaria y un 0,1% a carga legal.

El retraso en su diagnóstico y tratamiento contribuye a incrementar la carga socioeconómica del trastorno, lo que pone de manifiesto la necesidad de contar con estrategias de diagnóstico y tratamiento temprano a nivel nacional para reducirla.1 Respecto a la carga asociada al ámbito sanitario, el coste mínimo para el diagnóstico del TDAH se estima en 577€ por persona, mientras que, en el primer año tras el diagnóstico, el coste del abordaje de este trastorno se estima en 3.534€, que disminuye a los 3.396€ en los años posteriores. De estos costes asociados al ámbito sanitario, las hospitalizaciones son las que aglutinan la mayor parte de los gastos, con un 53%, mientras que la medicación se queda en el 10%.

Al respecto, el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, Jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Vall d´Hebron, profesor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona y coordinador del Programa Trastornos Psicosomáticos, de Ansiedad y de control de impulsos del Centro de Investigación Biomédica en Red Salud Mental (CIBERSAM) considera que “el diagnóstico temprano del TDAH nos permitiría avanzar en prevención secundaria: prevenir el desarrollo de adicciones, trastornos de conducta, riesgo de suicidio y complicaciones como accidentes de tráfico o problemas de rendimiento académico. Hoy día disponemos de robustos estudios poblacionales que de una forma rigurosa nos muestran que el tratamiento con medicamentos específicos para el TDAH nos ayuda a reducir el riesgo de presentar estás complicaciones del TDAH no correctamente tratado. Como todo medicamento deben utilizarse solo en caso necesario, con unos beneficios muy superiores a los potenciales efectos secundarios.

En el ámbito social, este trabajo estima que la carga de este trastorno es de 4.438€ anuales por paciente, principalmente, debido al consumo de sustancias (74%) y, en menor medida, a problemas en las relaciones con la pareja (16%) y con otras personas (8%). Una cifra que puede incrementarse 431€ de manera puntual en caso de divorcio y suicidio.

Asimismo, la carga asociada al ámbito económico se estima en 7.795€ anuales por paciente debido, sobre todo, al absentismo laboral (53%) y la reducción salarial (32%). Por último, en el ámbito legal, se estima una carga de 23€ anuales por paciente vinculada a multas de tráfico, aunque debido a estancias en prisión y retiradas del carné de conducir esta cifra puede incrementarse 3.351€ de manera puntual.

El impacto del TDAH en los pacientes

Más allá de la carga socioeconómica para el sistema, el TDAH tiene un importante impacto sobre los pacientes. Así pues, el 64,4% de los pacientes ha visto afectado su éxito profesional al convivir con este trastorno, mientras que un 63% tiene problemas con sus relaciones sociales. Además, el 86,6% presenta comorbilidades en general, y el 66,2% tiene al menos alguna comorbilidad psiquiátrica. De hecho, los pacientes con TDAH tienen un riesgo 5,9 veces mayor de suicidio que una persona sin TDAH.

Por último, cabe destacar que el 19,6% presenta problema de alcoholismo, el 48,3% fuma y el 20,8% tiene problemas con el consumo de cocaína.