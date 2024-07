Cómo prepararse para las olas de calor en la carretera

Con la llegada del verano, las carreteras se llenan de conductores que se dirigen a sus destinos de vacaciones. Sin embargo, las altas temperaturas pueden transformar estos viajes en experiencias peligrosas si no se toman las precauciones adecuadas. La combinación de calor extremo, fatiga y un aumento del tráfico puede incrementar el riesgo de accidentes en las carreteras españolas. La seguridad vial es la causa protagonista del mes de julio en Grupo Siglo XXI y, esta ocasión, vamos a analizar cómo las olas de calor afectan a la seguridad vial y cómo prepararse para minimizar riesgos.





Impacto del calor en la conducción

Las altas temperaturas tienen un impacto significativo en la conducción y en el estado físico y mental de los conductores. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el calor extremo puede causar fatiga, somnolencia, y una disminución en la capacidad de reacción. Estudios muestran que conducir en condiciones de calor extremo puede ser tan peligroso como conducir bajo la influencia del alcohol, debido a la reducción en la concentración y la coordinación.

Además, las olas de calor aumentan el riesgo de problemas mecánicos en los vehículos. Los neumáticos, por ejemplo, pueden sobrecalentarse y reventar más fácilmente en temperaturas altas. El aceite del motor también puede perder viscosidad, afectando el rendimiento del vehículo.

Datos y estadísticas

Las estadísticas son claras: los accidentes de tráfico aumentan durante los meses de verano. Según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial (ERSO), los accidentes en carretera aumentan en un 20% durante el verano en comparación con otras estaciones del año. En España, la DGT reporta que aproximadamente el 30% de los accidentes mortales ocurren entre los meses de junio y septiembre, con picos durante las olas de calor.

En el verano de 2023, España experimentó una de las olas de calor más intensas de la última década, con temperaturas que superaron los 40 grados Celsius en varias regiones. Durante este período, los servicios de emergencia atendieron un 15% más de incidentes en carretera relacionados con el calor, incluyendo desmayos y golpes de calor entre los conductores.



Preparación y precauciones

Para enfrentar las olas de calor en carretera, es crucial prepararse adecuadamente. Aquí hay algunas recomendaciones basadas en las directrices de la DGT y otros expertos en seguridad vial:

1/ Mantener el vehículo en buen estado:

- Revisión de neumáticos: Antes de emprender un viaje largo, es esencial revisar la presión y el estado de los neumáticos. Neumáticos desgastados o mal inflados son más propensos a reventar en altas temperaturas. - Sistema de refrigeración: Asegúrese de que el sistema de refrigeración del vehículo esté funcionando correctamente. Revise los niveles de líquido refrigerante y asegúrese de que no haya fugas. - Aceite del motor: Verifique y cambie el aceite del motor según las recomendaciones del fabricante. El aceite de buena calidad ayuda a mantener el motor en buen estado y a evitar sobrecalentamientos.



2/ Planificación del viaje:

- Horarios de conducción: Evite conducir durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Planifique su viaje para salir temprano en la mañana o tarde en la tarde. - Rutas alternativas: Considere rutas alternativas para evitar congestiones de tráfico, que pueden aumentar la duración de su viaje y su exposición al calor.

3/ Hidratación y descanso:

- Agua: Lleve suficiente agua para todos los ocupantes del vehículo. La deshidratación puede ocurrir rápidamente en altas temperaturas y puede afectar la concentración del conductor. - Descansos frecuentes: Tome descansos regulares cada dos horas para estirarse, hidratarse y descansar. Los descansos ayudan a reducir la fatiga y a mejorar la concentración.

4/ Equipamiento adicional:

- Protección solar: Utilice parasoles y mantas reflectantes para reducir la temperatura interior del vehículo cuando esté estacionado. - Vestimenta adecuada: Use ropa ligera y transpirable para mantenerse fresco. Evite prendas ajustadas que puedan aumentar la incomodidad y la fatiga.

5/ Vigilancia de la salud:

- Síntomas de golpe de calor: Esté atento a los síntomas de golpe de calor, como mareos, confusión, sudoración excesiva y náuseas. Si usted o algún pasajero muestra estos síntomas, deténgase inmediatamente, busque sombra, y beba agua.



Las olas de calor representan un peligro real

El verano trae consigo no solo el placer de las vacaciones, sino también desafíos significativos para la seguridad vial. Las olas de calor representan un peligro real para los conductores, aumentando el riesgo de accidentes y problemas mecánicos. Sin embargo, con una preparación adecuada y siguiendo las recomendaciones de los expertos, es posible disfrutar de un viaje seguro y sin contratiempos. Recuerde siempre revisar su vehículo, planificar su viaje con antelación, mantenerse hidratado y estar atento a su salud y la de sus acompañantes. La seguridad vial en verano es una responsabilidad compartida y esencial para unas vacaciones tranquilas y felices.