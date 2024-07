La importancia de hacer fisioterapia antes y después de una cirugía

La fisioterapia quirúrgica juega un papel crucial tanto antes como después de una cirugía. Estamos muy acostumbrados a ver a pacientes que acuden a fisioterapia después de operarse de un ligamento cruzado anterior o de una lesión en el hombro, pero ¿sabías lo importante que resulta preparar esos tejidos para la cirugía siempre que la situación lo permita?

Cuando ocurre una lesión en el cuerpo, como una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, se genera un proceso inflamatorio importante. A menos que sea una cirugía de urgencia, como en el caso de una fractura que necesite alineación inmediata o una herida abierta, no se debería operar a ninguna persona en medio de una inflamación aguda. Esto se debe a que operar en estas condiciones puede retrasar el proceso de recuperación debido a un aumento exagerado de la inflamación, ya que el cuerpo tiene que lidiar con dos procesos traumáticos: la lesión inicial y la cirugía. Por lo tanto, se recomienda esperar a que la inflamación disminuya, permitiendo una valoración adecuada de todos los tejidos y la planificación óptima del momento para realizar la cirugía.

“En mis 25 años de carrera como fisioterapeuta, he tratado muchas rodillas y hombros operados, y sin lugar a duda, los pacientes que han realizado un pre-operatorio adecuado han experimentado menos complicaciones”, comenta una de las fisioterapeutas del centro Fisio For All de Madrid. Preparar la musculatura con técnicas manuales, estiramientos y fortalecimiento, así como recuperar la propiocepción y la función, permite que el paciente enfrente la cirugía en las mejores condiciones posibles. Esto, a su vez, facilita el inicio de la rehabilitación postoperatoria, promoviendo una recuperación más rápida y eficiente.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA FISIOTERAPIA PREQUIRÚRGICA? ¿EN QUÉ TIPO DE LESIONES O PATOLOGÍAS?

Con el conocimiento en los tipos de cirugías y sus indicaciones, podemos ayudar al paciente a llegar en mejores condiciones de movilidad, elasticidad, fuerza y circulación.

Tras la cirugía la percepción de movimiento sufre alteraciones y sufrimos perdida de fuerza, destreza y equilibrio, pero se habrá paliado si hemos realizado un trabajo previo y el paciente llega en condiciones optimas al quirófano.

En el caso de patologías del sistema musculoesquelético (LCA, menisco, prótesis de rodilla, cirugía columna…) nuestro trabajo irá enfocado a disminuir las sesiones de Fisioterapia postoperatorias y una incorporación temprana del paciente a su actividad habitual, acelerando a readaptación y recuperación.

¿Y DESPUÉS DE LA CIRUGÍA?

Haremos un seguimiento para evitar los efectos secundarios de la misma.

Los objetivos que perseguimos van a ir encaminados a devolver al paciente la función y una vuelta temprana a la actividad normal.

Tendremos en cuenta factores como el tipo de cirugía, la anestesia, tiempo de hospitalización y posterior inmovilización de la zona afecta.

¿PARA QUE SIRVE LA FISIOTERAPIA POSTQUIRÚRGICA?

Los objetivos de la fisioterapia postquirúrgica son:

Control la inflamación y el manejo del dolor, al igual que al realizar fisioterapia tras un trauma.

Recuperar el rango de movilidad de manera progresiva.

Tratamiento de la cicatriz quirúrgica para evitar que se produzcan adherencias que dificulten el movimiento.

Flexibilizar el tejido blando para conseguir libertad de movimiento.

Tonificación y fortalecimiento

Ayudaremos a prevenir posibles recaídas

Readaptaremos para la vuelta al entorno deportivo.

Para ello pondremos en marcha multitud de herramientas de Terapia Manual osteoarticular, corrientes analgésicas para el manejo del dolor, diatermia, drenaje linfático, ejercicio terapéutico y demás técnicas para brindarte las mejores oportunidades en el camino a tu recuperación.

En Fisio For All, nuestra clínica de fisioterapia en Madrid, ofrecemos programas personalizados de pre y postoperatorio para asegurar que nuestros pacientes se preparen adecuadamente para la cirugía y se recuperen de la mejor manera posible. Nuestro objetivo es proporcionar un tratamiento integral que aborde no solo la recuperación física, sino también el bienestar general del paciente.