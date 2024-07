Uno de cada cuatro españoles asegura que cuando teletrabaja utiliza alguna herramienta tecnológica que integra inteligencia artificial

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) ha presentado los resultados de su “III Barómetro Zoom: Españoles y Teletrabajo en Verano”, un estudio en el que aborda la evolución del teletrabajo en España y la progresiva integración de la inteligencia artificial en los modelos de trabajo, con especial atención a los meses de verano.





Evolución del teletrabajo en España

Según los datos extraídos del estudio, uno de cada cuatro encuestados asegura que cuando teletrabaja utiliza alguna herramienta tecnológica que integra inteligencia artificial. En España, antes del COVID-19, el número de personas que trabajaban desde casa sumaba los 1,64 millones. Esa cifra creció más del doble, alcanzando un máximo de 3,55 millones en el segundo trimestre de 2020.

Actualmente, hay 3,06 millones de personas teletrabajando ocasionalmente, según indica Adecco en su último informe 'Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo (II): Conciliación'. La tendencia sigue creciendo, a pesar de que diferentes compañías anuncian una paulatina vuelta a la oficina. En 2023, se experimentaron aumentos en todos los trimestres, con una media que subió 0,9 puntos. Así, en el último trimestre del año, se contaron 3,06 millones de personas que trabajaron al menos ocasionalmente desde su hogar, un 19,4% más que el año anterior.

Principales sectores que teletrabajan

Los sectores que más se destacan por el uso del teletrabajo, ya sea de manera ocasional o completamente remota, reflejan una diversidad en el panorama laboral español. El sector de Tecnología, Informática y Telecomunicaciones lidera con un 24%, evidenciando la alta capacidad de estos campos para adaptarse a modelos de trabajo flexibles. Le siguen el Gobierno y la Administración Pública, y el sector de Finanzas y Seguros, ambos con un 8%. El Comercio y Ventas también está presente con un 7%, y el sector de Educación y Formación con un 5%. Estos datos indican que el teletrabajo no es exclusivo de sectores tecnológicos, sino que se extiende a otras áreas clave de la economía.

Teletrabajo en verano

De acuerdo con el ‘III Barómetro sobre Teletrabajo en Verano en España’, los españoles que pueden trabajar fuera de la oficina lo hacen una media de 2 días por semana. El 52% de los encuestados teletrabajan 1 día por semana, mientras que el 18% disfruta de 2 días de teletrabajo. El 14% teletrabaja los 5 días de la semana. El 91% de los españoles encuestados que teletrabajan lo hacen desde su residencia habitual. Apenas un 4% teletrabaja desde su segunda residencia, mientras que solo un 3% asegura teletrabajar desde un espacio de coworking cuando no está en su oficina.

De los españoles que van a teletrabajar durante el período estival, la mayoría (57%) va a hacerlo desde su vivienda habitual. Un 18% va a teletrabajar desde algún alojamiento turístico urbano, situado en alguna ciudad, mientras que el 12% lo hará desde algún alojamiento en la playa. Del mismo modo, uno de cada cuatro españoles tiene planificado alargar su estancia vacacional durante este verano, aprovechando la flexibilidad que permite el teletrabajo.

Herramientas esenciales para teletrabajar

De acuerdo con el estudio de Zoom, las principales herramientas básicas que los españoles necesitan para poder teletrabajar son: el correo electrónico (30%); suites de programas ofimáticos (que incluyen programas para elaborar documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, etc.) (24%); teléfono tradicional, móvil o IP (18%); aplicaciones de videollamadas (17%); y chat (9%).

Uno de cada cuatro encuestados asegura que cuando teletrabaja utiliza alguna herramienta tecnológica que integra inteligencia artificial. Dentro de las herramientas de IA disponibles en plataformas de comunicación (videollamadas, teléfono, chat, etc.), la funcionalidad más utilizada por los españoles es la que permite recopilar, analizar y compartir información extraída de diversas fuentes de trabajo (46%), seguida por la prestación que permite redactar agendas de reunión, documentos, emails y mensajes en chats (36%). Asimismo, sólo un 18% de los encuestados asegura utilizar la funcionalidad para resumir videollamadas e hilos de conversación de los chats de trabajo.

De acuerdo con el barómetro de Zoom, la opinión de los españoles sobre las herramientas de Inteligencia Artificial generativa incorporadas en plataformas de comunicaciones es mayoritariamente positiva: el 61% piensa que las herramientas de IA son útiles porque facilitan la realización de tareas sencillas que de otro modo consumirían mucho tiempo; a su vez, el 26% cree que son poco útiles porque requieren muchas instrucciones para producir buenos resultados; y finalmente, el 13% de los encuestados piensa que no son nada útiles porque no ofrecen ayuda significativa.