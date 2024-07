¿Meritocracia?

Estuvo mi amigo Diego el otro día viendo la presentación del nuevo libro de Jesús Cintora en Cádiz, no pude ir a verle, gran periodista, le comenté, y torció el morro. ¿Qué pasa?, pregunté, contestó, me decepcionó, buen comunicador es, pero derivó el asunto a su salida de tv volcando su descontento en la poca ayuda que recibió de Pablo Iglesias hasta que le echaron de RTVE, le contesté, yo no sé cómo funciona TVE, estaba dirigido por una persona elegida por el PSOE pero con planteamientos del PP, casos hubo antes donde anularon programas, aunque no sé qué podía hacer UP por Cintora, no era su competencia, es más, en el Consejo de Ministros eran minoría cuando votaban las propuestas.





Al entrar el PSOE a gobernar, empezó un cambio en RTVE, pero se torció, y ahora nada tiene que ver con una televisión pública que se debe a la ciudadanía, como el dar informaciones sin adornos, ni opinión, la verdad como consigna. Estuve indagando porque en Tv veo poca, ni siquiera declaraciones al respecto, comentó Diego que Jesús pidió a Pablo que apoyara su labor y que fuera a su programa Teresa Rodríguez y tampoco le apoyó, Pablo no tenía nada que decir pues Teresa dejó UP y no puede hablar por otra persona de otro partido por lógica.





Ya empecé a dudar también, no lo sabía, observo cierta actitud con lo que ocurre en las Tv privadas, silenciar a PODEMOS o llevar a periodistas (caso Maestre), a quien la compré el libro «Franquismo S.A.», muy interesante, así como a otros pseudo periodistas con fijación en PODEMOS, aunque se llaman progresistas, espero que Jesús no esté buscando un sitio entre esa pléyade de tergiversadores que hacen periodismo, pseudo periodistas que están dando la razón a lo que dijo Chesterton en 1908 sobre la prensa, yo como hispano citaría a Quevedo con el poema escrito en 1603 «Poderoso caballero don dinero», esa es la actitud de esos elementos, el vil metal de los poderes fáticos y económicos. Espero que Jesús Cintora no me decepciones sumergiéndose en argumentos pueriles alimentado por la saca de las corruptelas.







Encontré un enlace de una entrevista a Pablo Iglesias por Nacho Abad, donde Abad dice que no le echaron, que Cintora se fue, una entrevista de 15 minutos en la Cuatro y entre el 13 y el final lo dice Abad, ver en… https://www.youtube.com/watch?v=xInU4uZfy64. En él, Pablo defiende a Cistora e incluso contradice al periodista reprochándole la falta de solidaridad en el gremio, y este asevera que a Cistora no le echaron, se fue él. El diputado de PODEMOS Juan Antonio Delgado Ramos, le recordó la entrevista en la Cadena de TV4 hablando de este asunto, pidiendo que contestara porque contradecía lo expuesto por él momentos antes, Jesús Cintora calló atendiendo otra interpelación.





La destitución la explica Roberto Lakidain, consejero de RTVE en prensa, el 15 de septienbre de2022, ver en:

https://www.eldiario.es/.../consejero-rtve-roberto...





Espero que Jesús Cintora siga su trayectoria de periodista independiente y no esté haciendo -Meritocracia- para «tener chance» en programas supuestamente independientes, y no en los que tienen fijación contra PODEMOS.