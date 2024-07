Haimar Etxeberria crecerá en el Equipo Kern Pharma

El Equipo Kern Pharma comienza a dar forma a su plantilla para 2025 con el anuncio del primero de sus fichajes, el irundarra Haimar Etxeberria. El ciclista vasco llega procedente del Equipo Finisher y dará el salto a la élite después de firmar una meritoria temporada como sub-23 en la que destacan sus tres victorias y su regularidad mostrada durante toda la Copa de España.





Haimar Etxeberria (Irún, 2003) no dejó nunca de trabajar y superarse a sí mismo por muy difícil que se pusiesen las cosas. Golpeado por las caídas y la mala suerte en 2023, vio cómo el sueño de ser profesional se alejaba lentamente: “Fue una época dura; me operaron dos veces en un año y me atropelló un coche, pero nunca perdí la ilusión y seguí trabajando porque sabía que tenía potencial para conseguirlo”. Un potencial que ha exhibido a lo largo de todo el calendario en este 2024: “El balance del año es muy positivo. Desde el inicio me sentí muy acogido y noté la confianza de todo el Equipo Finisher. Ahí supe que sería capaz de disputar la Copa hasta el final”.

Para el actual stagiaire del Equipo Kern Pharma “es un sueño hecho realidad alcanzar el profesionalismo. Ver las carreras en la televisión y saber que tú vas a estar ahí en unos meses es algo increíble”. Como ciclista, Haimar Etxeberria se considera “un corredor que lleva bien la fatiga, con punta de velocidad y que destaca en subidas que no sean excesivamente largas”.

Al mismo tiempo, añade: “En amateur he tenido ese gen ganador que en profesionales puede servir para conseguir puntos. Sé que voy a tener que trabajar muy duro y primero asentarme como corredor. Lo tengo asimilado, pero es algo que me motiva, lo tomo como parte de la evolución y de los pasos que hay que ir dando como ciclista. Además, que la propuesta sea de tres años dice mucho de la confianza que el Equipo Kern Pharma ha depositado en mí”.

Juanjo Oroz, máximo responsable del Equipo Kern Pharma, se muestra “muy ilusionado con la incorporación de Haimar Etxeberria” y ve en él a “un perfil de corredor muy valorado en el campo profesional”. “Ha destacado desde juveniles y este año ha sido su confirmación. Empezó muy bien en L’Essor Basque y ha hecho una Copa de España muy competitiva, pero también ha sido el primero en ayudar a sus compañeros en el resto de pruebas y eso es digno de valorar. Tenemos muchas ganas de continuar trabajando para que crezca y se desarrolle con nosotros”, expresa Oroz. El mánager general del Equipo Kern Pharma afirma: “Su llegada refrenda nuestra apuesta por la base y es así como queremos afrontar el futuro”.