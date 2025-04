​El comienzo de Vuelta Asturias marca otro cargado bloque de competición para Caja Rural-Seguros RGA

Vuelven las carreras a España y lo hace a partir del jueves con todo un clásico como Vuelta Asturias, que este 2025 cumple cien años desde la disputa de su primera edición. No será la única carrera de la semana, ya que a partir del domingo se celebra otra parada habitual en el calendario de Caja Rural-Seguros RGA como el Tour of Turkey, que se desarrollará de domingo a domingo a lo largo de ocho etapas.



Novedades en Asturias

El centenario de Vuelta Asturias llega con una muy buena noticia, ya que la carrera pasa de contar tres etapas a alcanzar la cuarta jornada de competición. Un menú en el que, a pesar de no incluirse ningún final en alto, los puertos y la montaña volverán a resultar decisivos desde el primer día. La subida al Alto de la Tornería, poco antes del final en Llanes, marcará una jornada inaugural en la que antes se ascenderá el Fitu desde Colunga. Para el viernes se presenta un encadenado de cuatro subidas, todas dentro de la segunda mitad de etapa, antes de alcanzar la meta de Pola de Lena.

Más liviano, aunque no por ello sencillo, parece el recorrido del sábado, alcanzando Vegadeo después de superar una parte intermedia muy sinuosa con dos subidas puntuables y varios repechos que harán tanto o más daño. Por último, otro raid con subidas a Cabruñana, Escamplero, Violeo o el repecho de El Cristo acabará de definir la general antes de llegar a Oviedo.

Caja Rural-Seguros RGA presenta para la ronda asturiana un bloque en el que destaca el local Samuel Fernández. El de Pola de Siero compartirá unidad junto a Alex Molenaar, Fernando Barceló, Joan Bou, Álex Díaz, Jaume Guardeño y Jan Castellon. Un bloque integrado por ciclistas capaces de hacer frente a los complicado trazados de la región y optar a nuevos triunfos.

Además, Gorka Corres, ciclista de Filial Caja Rural-Alea, también disputará esta Vuelta Asturias como parte del combinado nacional sub23 gracias a sus buenos resultados y actuaciones a lo largo de las últimas semanas.

Más montaña en Turquía

Coincidiendo con el final de Asturias, el domingo comenzará en Antalya el Tour of Turkey, carrera de la categoría ProSeries que llega con un recorrido más sinuoso e impredecible en esta edición pero que seguirá presentando múltiples oportunidades para los hombres rápidos. En clave general, las llegadas en alto de Akyaka el miércoles y de Selcuk dos días después deberían resultar decisivas para conocer el nombre del vencedor final.

La formación verde viajará al país otomano con un combinado muy heterogéneo, capaz de dejarse ver y ser protagonista en la variedad de perfiles que ofrece una prueba que volverá a concluir en Estambul. Julen Arriolabengoa, Daniel Babor, Abel Balderstone, Tyler Stites, Calum Johnston, Jakub Otruba y Gorka Sorarrain, en su regreso tras la lesión de París-Niza, serán nuestros siete representantes.

Como añadido, Francisco Peñuela y Thomas Silva disputan a partir de este jueves el Panamericano con sus respectivas selecciones. El evento se celebra este año en Punta del Este (Uruguay) por lo que cobra especial importancia para el ciclista de Maldonado. Ambos participarán el domingo en la carrera en ruta, al tiempo que Thomas debutará el jueves en el crono individual.

Seguimiento

Vuelta a Asturias volverá a contar con resúmenes de todas sus etapas a través de TPA, la televisión autonómica del principado. Las tres primeras jornadas tienen previsto su desenlace cerca de las 5 de la tarde; mientras que la etapa final del domingo llegará a Oviedo alrededor de las 14:30 horas.

Por su parte, el Tour de Turquía volverá a ofrecerse un año más a través de Eurosport, que retransmitirá las dos horas finales de cada una de sus ocho etapas. Los horarios irán variando según la jornada. Caja Rural-Seguros RGA los compartirá a diario en sus diferentes redes sociales.