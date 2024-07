​El séptimo Cooprolanda 2024: un hito en la industria láctea paraguaya

El 27 de junio del 2024 empezó la séptima edición de la Expo Cooprolanda, organizada por la Cooperativa La Holanda Ltda. En esta ocasión, he tenido la oportunidad de conducir una entrevista con el productor de Radio TV don Pedro Escobar Medina.

La reseña de nuestra conversación se comparte aquí, para el Diario Siglo XXI:

Desde el jueves 27 hasta el sábado 29 de junio, el distrito de Juan Eulogio Estigarribia, en el departamento de Caaguazú, se transformó en el escenario de la mayor fiesta de los productores lecheros de Paraguay. La séptima edición de la Expo Cooprolanda, organizada por la Cooperativa La Holanda Ltda., destacó como el evento más importante del país en el sector lácteo, reafirmando su papel crucial en la economía nacional.

Un evento récord

La feria Cooprolanda 2024, celebrada en el predio del Servicio y Asistencia a Productores de Leche (SAPLE) de la Cooperativa La Holanda Ltda., ubicada en el km 216 de la ruta PY02, superó todas las expectativas. Este año, el evento registró la participación de 140 empresas, un incremento del 40% respecto a la edición anterior. Este récord de participación refleja el creciente interés y la vitalidad del sector lácteo en Paraguay.

Exposiciones y concursos

Una de las principales atracciones de Cooprolanda 2024 fue la exposición de 100 vacas, de las cuales ocho participaron en la segunda edición del Concurso de Leche, celebrado el sábado 29 a partir de las 08:30. Los juzgamientos de animales en pista, que culminaron el viernes 28, fueron otro punto destacado del evento, demostrando el alto nivel de calidad y cuidado en la producción ganadera.

Ciclo de charlas y capacitación

Además de las exposiciones y concursos, Cooprolanda 2024 ofreció un ciclo de charlas enfocado en la eficiencia de la producción lechera. Expertos nacionales e internacionales compartieron sus conocimientos sobre técnicas avanzadas de alimentación, manejo del ganado y sostenibilidad. Estas sesiones de capacitación son fundamentales para los productores, ya que promueven la adopción de prácticas innovadoras y eficientes, mejorando la competitividad del sector.

La importancia de la industria láctea en Paraguay

La industria láctea en Paraguay es un pilar económico que impulsa el desarrollo rural y la creación de empleo. Las cuencas lecheras, como la de Caaguazú, juegan un papel esencial en la economía local, proporcionando ingresos a miles de familias y fomentando el crecimiento de la cadena de valor que incluye transporte, procesamiento y comercialización de productos lácteos.

La Cooperativa La Holanda Ltda., propietaria de la marca Lácteos Lactolanda, es un ejemplo destacado de cómo la colaboración y el compromiso pueden transformar la producción lechera. Con una visión enfocada en la calidad, sostenibilidad e innovación, la cooperativa ha logrado posicionarse como un líder en el mercado, apoyando a los productores locales y promoviendo prácticas responsables.

Un futuro prometedor

El éxito de Cooprolanda 2024 no solo celebra los logros actuales, sino que también traza una hoja de ruta para el futuro de la industria láctea paraguaya. Con la continua inversión en tecnología, educación y sostenibilidad, Paraguay está bien posicionado para fortalecer su presencia en el mercado internacional y consolidarse como un referente regional en la producción de lácteos de alta calidad.

Cooprolanda 2024 no solo fue una vitrina de los avances y éxitos de la industria láctea en Paraguay, sino también un punto de encuentro para la innovación y el crecimiento. La participación récord y el entusiasmo de los asistentes reflejan un sector vibrante y en constante evolución, preparado para enfrentar los desafíos del futuro y seguir contribuyendo al desarrollo económico del país.