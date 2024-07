No es un secreto que Madrid es la cuna de la restauración, contamos con una amplio abanico de restaurantes y más aún si nos adentramos en los aledaños del barrio de Salamanca… Pero entre tanta oferta lo cierto es que tan solo unos pocos han logrado sobrevivir a lo largo de los años…uno de los clásicos que perduran en el tiempo es la marisquería El Cantábrico, restaurante que abrió sus puertas allá por el año 1948, y que puede presumir de ser una de las primeras marisquerías de la capital.

Su fundador, Dionisio Amorós, bautizó este restaurante en honor a su mujer, una cántabra que le robó el corazón. Actualmente es la tercera generación la que lleva las riendas de este local, a la cabeza, Fernando Amorós, que se ocupa de llevar el mejor marisco a los paladares más exigentes.



La carta recoge lo mejor del marisco de las costas gallegas (centollos, percebes, canaillas, nécoras, cigalas….), además de conservas, salazones, embutidos y alguna que otra tapa. En nuestra visita degustamos sus gambas y langostinos, unos riquísimos boquerones en vinagre, sus clásicos berberechos, su mojama de atún y montado de lomo.



Decoración sencilla, con cierto aire de taberna, azulejos en los que predomina el azul, cuadros con motivos marineros y una barra de acero de las antes adornan este local, donde comerás, respirarás y sentirás el mar en cada uno de sus costados.



No es de extrañar que siempre lo encontréis lleno, su fiel clientela es conocedora de su excelente producto, que unido a su buen hacer, hará que te cueste hacer hueco en la barra entre tanto gentío.

Ojo, aquí no esperes tomar un postre o café, el que acude a este local sabe a lo que va, a disfrutar de un buen marisco y una cañita de grifo bien fría…

Marisquería el Cantábrico C/Padilla, 39, Madrid Tel: 91 402 40 87 Precio medio: 40 €