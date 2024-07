Vídeo de la Conferencia Episcopal Española sobre los Inmigrantes

No sé quién era el Monseñor que aparece en el video, pero quiero advertirle que antes de hablar de los emigrantes españoles, se informe. Tengo 88 años y, por lo tanto, sé lo que ocurría; Monseñor, todos los emigrantes españoles llevaban documentación. Uds., la mayoría de los Obispos, quieren quedar bien con todos y eso es imposible. Cuiden de las ovejas de su rebaño y no olviden que la vocación cristiana es la santidad. Recuperen el sentido sagrado de la Iglesia Católica, que yo he conocido antes y que ahora es irreconocible. Y le indico que cuando España era católica, no moría ninguna mujer asesinada, dato que parece ser que Ud. desconoce.