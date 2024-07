Audi Q8 actualiza el RS Q8 y añade una segunda variante al modelo superior de la gama: el RS Q8 performance

Inconfundiblemente, un modelo de Audi Sport GmbH: el exterior

Con los nuevos Audi RS Q8 y RS Q8 performance, Audi Sport GmbH intensifica su enfoque en el dinamismo de los dos SUV de altas prestaciones. Un nuevo faldón delantero con llamativas entradas de aire y una distintiva estructura de panal de abeja, así como un alerón delantero en color negro con acabado en alto brillo (gris mate en el RS Q8 performance) distinguen claramente al RS Q8 y a la versión performance como los modelos superiores de la gama. Un nuevo diseño adorna el gran Singleframe, en el que cada celda individual del panal tiene ahora un diseño tridimensional. La afirmación de distinguirse como el modelo superior de la gama también se aplica a la zaga. Las dos salidas ovaladas del sistema de escape son el primer rasgo distintivo de un modelo RS. Audi Sport GmbH ha colocado entre ellas un difusor que está dividido en su parte central por un reflector.



Preparado para todo: motor V8 con dos niveles de potencia

El nuevo RS Q8 impresiona con una potencia de 441 kW (600 CV) y un par motor de 800 Nm, disponible entre 2.200 y 4.500 revoluciones por minuto. Las prestaciones del motor biturbo de ocho cilindros permiten una dinámica de conducción sobresaliente. El RS Q8 acelera hasta 100 km/h desde parado en sólo 3,8 segundos y alcanza los 200 km/h en 13,5 segundos. La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 250 km/h, pero de forma opcional puede aumentarse a 280 km/h o a un máximo de 305 km/h. Gracias al aumento de potencia se alcanzan los 471 kW (640 CV) y 850 Nm de par. Así, el RS Q8 Performance acelera de 0 a 100 km/h en sólo 3,6 segundos y alcanza los 200 km/h en 12,7 segundos. El avanzado bloque de ocho cilindros de la versión performance no sólo ofrece más potencia en comparación con el RS Q8, sino que también es el motor de combustión de producción en serie más potente de la historia de Audi Sport GmbH.

Dinámica de conducción para el máximo placer de conducir: el diferencial central autoblocante

Ambas variantes del nuevo RS Q8 salen de fábrica con tracción integral permanente quattro, que Audi Sport GmbH combina con una transmisión tiptronic de 8 velocidades con tiempos de cambio más rápidos. Un diferencial central puramente mecánico, de diseño compacto y ligero, distribuye la potencia del motor entre los ejes delantero y trasero en una relación de 40:60. Si se produce un deslizamiento, envía un máximo del 70% del par motor al eje delantero y hasta el 85% al trasero. El trabajo del diferencial central se traduce en un comportamiento más ágil en curvas, menos subviraje y una dirección más precisa.



Agilidad y estabilidad en cualquier situación: el chasis

Para lograr un equilibrio óptimo entre deportividad y confort, el RS Q8 y el RS Q8 performance incorporan como parte del equipamiento de serie la suspensión neumática deportiva adaptativa con amortiguación controlada electrónicamente y reglajes específicos RS. La posición de ajuste de ambas versiones varía la altura de la carrocería en un rango de hasta 90 mm.

Como opción, ambos modelos ofrecen el sistema de estabilización electromecánica antibalanceo (eAWS), que minimiza significativamente los movimientos de la carrocería. Las dos mitades de cada barra estabilizadora están conectadas mediante un compacto motor eléctrico. Cuando el RS Q8 circula en línea recta, las secciones de la estabilizadora están desacopladas, lo que reduce los movimientos de la carrocería en carreteras irregulares. En las curvas, los motores eléctricos hacen girar las mitades de las estabilizadoras en sentido opuesto entre sí, lo que minimiza notablemente la inclinación lateral. La energía para el funcionamiento del eAWS procede de una batería de iones de litio de 48 V. La unidad de almacenamiento de energía, compacta y ligera, puede absorber y liberar altas corrientes en muy poco tiempo, y alimenta los dos motores eléctricos con una potencia máxima de 1,5 kW cada uno.

El paquete dinámico RS plus, opcional para el RS Q8, aumenta aún más las prestaciones y permite alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h. Otros componentes de este paquete son la estabilización activa electromecánica del balanceo, el diferencial deportivo quattro y el sistema de frenos carbocerámicos RS, que es de serie en el RS Q8 performance. La dirección a las cuatro ruedas con accionamiento de husillo eléctrico de alto par forma parte del equipamiento de serie y contribuye a la agilidad y la estabilidad. Al cambiar rápidamente de carril, las ruedas traseras giran hasta 1,5 grados en sentido contrario a las ruedas delanteras. A baja velocidad giran hasta cinco grados en sentido contrario a las delanteras, lo que reduce el radio de giro en consecuencia.



Nueva tecnología de iluminación también para el modelo superior

Al igual que la actualización del Q8, el modelo más potente de la gama también incorpora ahora faros Matrix LED. Opcionalmente se ofrecen faros Matrix LED HD con luz láser. A diferencia del modelo básico, un embellecedor oscurecido aporta diferenciación visual. La luz láser Audi actúa como haz adicional de carretera con un alcance notablemente mayor. Las cinco firmas digitales de la luz de conducción diurna añaden un acento llamativo. Las firmas pueden seleccionarse a través del MMI; una de ellas, exclusiva para los modelos RS Q8, tiene el diseño de una bandera a cuadros. Por primera vez, el RS Q8 utiliza las ópticas traseras digitales OLED, también con cinco firmas digitales. En combinación con los sistemas de asistencia, disponen de una función de detección de proximidad para una mayor seguridad en carretera.

El RS Q8 performance: nuevo récord en Nürburgring

En su lanzamiento al mercado, el nuevo RS Q8 performance se ha alzado con el título del SUV más rápido en el Nordschleife de Nürburgring. El piloto de carreras y desarrollo Frank Stippler completó los 20,832 kilómetros del circuito de Eifel en sólo 7:36,698 minutos, lo que supone rebajar en más de dos segundos el anterior récord en la categoría SUV, y casi seis segundos más rápido que el RS Q8 antes de la actualización del producto. El aumento de potencia a 471 kW (640 CV) y 850 Nm de par motor, así como el sofisticado chasis -con suspensión neumática adaptativa con amortiguación controlada y reglaje específico RS, estabilización activa electromecánica del balanceo (eAWS), dirección a las cuatro ruedas y diferencial deportivo quattro- fueron, en gran medida, responsables del tiempo por vuelta. “El RS Q8 performance debe su nuevo récord en el Nordschleife no sólo a la perfecta interacción entre el motor V8 y los componentes de la suspensión, sino también a la pasión del equipo de Audi Sport GmbH por las prestaciones absolutas. También ofrece una versatilidad de primera clase para el uso diario”, afirma Rolf Michl, director de Audi Sport GmbH.

Disponible para pedidos con un precio a partir de 168.335 euros

En el mercado español, los precios del renovado RS Q8 comienzan en 168.335 euros. El SUV de serie más potente de Audi Sport GmbH, el nuevo RS Q8 performance, parte desde 187.615 euros. Ambos modelos estarán disponibles para pedidos a partir del 27 de junio de 2024.

