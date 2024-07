Carlos Silva, el camino hacia el éxito

Carlos Silva, CEO de Avanzada Digital, es un destacado experto en Marketing y Diseño Digital. Participa activamente en Modavisión, un prestigioso proyecto de moda solidario que reúne a los mejores diseñadores internacionales. Este evento se celebró nuevamente con gran éxito este año en Madrid, bajo la dirección de la renombrada Olga If, consolidándose como una cita ineludible en el calendario de la moda global.

Carlos, apasionado del mundo digital y la tecnología, ha dejado una huella significativa en el campo del diseño web y el desarrollo digital. Su visión innovadora y su enfoque en la creación de experiencias digitales únicas han sido fundamentales para el éxito de Avanzada Digital. En esta entrevista, Carlos nos ofrece una mirada profunda a su trayectoria profesional, sus motivaciones y su perspectiva sobre las tendencias emergentes en el diseño y el desarrollo digital.



1-¿Desde cuándo trabaja en esta aventura y qué le atrajo de este mundo para postularse como Diseñador web o cómo se le dio la oportunidad? Llevo más de 14 años en esta "aventura digital". Comencé con un proyecto sencillo en casa y, con el tiempo, lo compartí con otros profesionales que acogieron la idea con entusiasmo y juntos creamos Avanzada Digital.

Desde temprana edad, he tenido una pasión por la fotografía, lo que me llevó a incursionar en el mundo de las imágenes. De ahí surgió mi vocación por aprender sobre el diseño digital. Mi trayectoria ha estado llena de éxitos y experiencias aleccionadoras, en las cuales todo ha sido una escuela de aprendizaje continuo.

He tenido la oportunidad de dar conferencias de marketing, asesorar empresas y emprendedores, experiencias que me han permitido comprender mejor y establecer relaciones con la parte humana y social de las personas, algo que considero esencial en el mundo digital.

2-¿Qué le llevó a elegir el diseño web como su profesión? Elegí el diseño web porque considero que existen muchas herramientas digitales que se pueden utilizar de forma consciente. Así, el marketing y el diseño web pueden emplearse correctamente, no solo como plataformas para ganar dinero, sino como medios para ofrecer beneficios tanto a empresas como a clientes. Es hacer que todas las personas puedan ofrecer y recibir información de forma veraz y correcta.

3-Como diseñador web, ¿cuáles son sus responsabilidades principales? Mi principal responsabilidad es entender las necesidades del cliente y la importancia de su proyecto. Luego, me reúno con mi equipo para planificar y supervisar cada paso del proyecto. Diseñar y crear son habilidades que muchos profesionales poseen en sus respectivas áreas, pero como CEO de la empresa, considero que lo más importante es lograr empatía con el cliente, conocer sus necesidades y hacer de su proyecto nuestro proyecto lo que nos permite añadir profesionalismo y el asesoramiento necesario a sus ideas.

4-¿Qué metodología o proceso sigue para crear y entregar sus diseños web? ¿Qué herramientas o recursos utilizas? A pesar de los avances y herramientas tecnológicas que tenemos para ofrecer sitios web de vanguardia, lo más importante es dedicar tiempo personalizado para entender qué quieren y desean crear las personas. No somos máquinas de diseño; ante todo, somos seres humanos. Las personas deben sentirse escuchadas y valoradas para expresar sus ideas.

Una vez realizado este primer contacto, elaboramos un plan o boceto de trabajo que se ajuste a los requerimientos y necesidades de cada proyecto.

Utilizamos una amplia variedad de herramientas profesionales de diseño, así como recursos de IA que, usados de forma responsable y consciente, aportan mucho a los proyectos.

5-¿Qué páginas o referencias utiliza para inspirarse o informarse sobre las tendencias o novedades del diseño web? El mundo de la información digital es muy amplio y mencionar páginas concretas sería limitar la información. Cada página tiene algo que ofrecer y todas se complementan al final. Debemos ser muy objetivos al analizar la información que nos llega, tomar de ella lo que consideramos importante y comparar con otras fuentes. En un mundo en constante cambio, es necesario observar, analizar y comprender para luego aplicar las nuevas tendencias y herramientas del mercado.

6-¿Qué es lo que más le gusta de su rol como Diseñador web? Lo que más me gusta de mi profesión es lograr plasmar en imágenes y textos la idea del cliente. Ver en su rostro el grado de satisfacción y asombro cuando la realidad supera su idea inicial. Esto muy gratificante.

7-¿Ha trabajado últimamente con Modavisión y con OLga If, cómo ha vivido este proyecto y cómo le ha resultado especialmente creativo o exitoso? El proyecto de Modavisión ha sido muy interesante, ya que hemos podido contribuir profesionalmente una iniciativa humanitaria al ofrecer apoyo a una comunidad de niños ucranianos que han padecido los estragos de la guerra. Ese fue el motivo por el cual decidimos apoyar el proyecto. Durante el desarrollo del proyecto, enfrentamos retos de ciberseguridad, desarrollo digital y creatividad, los cuales fueron gestionados por un grupo de profesionales altamente capacitados. Concluimos el proyecto con una web muy profesional, segura, completa y creativa.



8-¿Qué habilidades o conocimientos considera esenciales para ser un buen diseñador web en una empresa de marketing? ¿Qué consejos le daría a alguien que quiere seguir esta carrera? Considero que todas las personas tienen el don de la creatividad en su área. Algunas pueden tener más habilidades que otras, pero eso no las hace superiores.

Creo que la mayor virtud de un diseñador es la humildad: la humildad para reconocer que sus creaciones pueden mejorar y aceptar las críticas de forma constructiva. Cuando las personas creen que lo saben todo, es cuando se cometen los grandes errores.

Todos tenemos habilidades y dones; encajar en el mundo digital es una labor muy personal. Es importante que las personas sintonicen con los conocimientos en el área digital. Cuando sientes que un conocimiento resuena contigo y con tu veta interior de diseñador, hazlo realidad, porque significa que esa información es para ti.

9-¿Cómo se ve a sí mismo en los próximos 5 años? ¿Qué desafíos le gustaría asumir? Mis metas para los próximos cinco años están muy ligadas a los logros profesionales de mi empresa y mi equipo. Actualmente, estamos experimentando un crecimiento muy positivo, donde la confianza, satisfacción y recomendación de nuestros clientes han sido nuestra carta de presentación.

Enfrentamos desafíos día a día, cada cliente es un mundo y cada mundo tiene sus retos y desafíos. No hay proyectos pequeños o grandes, solo grandes metas y sueños que enfrentar.

Avanzada Digital cuenta con un equipo de profesionales que, de forma responsable, apoya y ofrece soluciones a todas las personas o empresas que desean realizar sus proyectos de forma digital.