España e Israel, dos buenos amigos

Me significo porque no puedo mantenerme al margen. Me evidencio porque opino hay que comprometerse. Me implico porque hay muchas vidas en juego. Yo apoyo a Israel y a Palestina, pero estoy en contra de Hamás, Irán, Qatar, etc.

Me duelen tanto las pérdidas humanas de uno como del otro bando. Me entristece el sufrimiento que están pasando. Si pudiera, si Dios me diera ese poder, forzaría a los terroristas a que se rindieran.

Israel retiró de La Franja de Gaza sus tropas y a unos 7.000 colonos de La Franja de Gaza en 2005. Dejó allí cientos de empresas, granjas, animales, hogares. en manos de Hamás, y éstos lo destruyeron. Se gastaron el dinero de las ayudas internacionales en armas con el fin de atacar a Israel y están encendiendo las calles y las redes sociales con publicidad antisemita con el objetivo de aislar a Israel.

No puedo no significarme porque opino que estar en contra de Israel es tirarse piedras al propio tejado. De hecho, solo hay que ver el paso atrás que dio España después de expulsar a los judíos.

Solo hay que ver el desierto áspero que les dieron y en el vergel tan prospero en que lo han convertido. Solo hay que ver lo que perdieron los países que osaron atacar a Israel en la guerra de la independencia, en la de los seis días, en la de Yon Kipur, en la del canal de Suez. Solo hay que repasar la historia para saber que, si Dios no estuviera con ellos, jamás hubieran podido vencer. Opino que a los españoles nos interesa ser amigos de los judíos...