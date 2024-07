Este sistema inmoral, maléfico, perverso, diabólico, tiene que desaparecer

Lo que estamos viviendo es la guerra espiritual más grave de todos los tiempos. Satanás ataca a la Iglesia y al mundo por todos los frentes, no queda nada sano. Para establecer una nueva era espiritual que ya está anunciada, es preciso destruir, arrasar esta sociedad.

¿Vendrá una guerra nuclear mundial? No sé si esto ocurrirá, pero lo que si es cierto según anunció la Virgen en Garabandal, cuando crean ya será tarde. Pero eso no quiere decir que no tenemos nada que hacer. Hay que trabajar sin tregua, sin descanso como hacen los perversos personajes que incesantemente como esclavos de Satanás trabajan para destruir la Iglesia Católica Si somos cristianos y tenemos fe, tenemos que estar luchando en primera fila contra Satanás y sus huestes.

Aquí no caben los filántropos, ni los cobardes, ni los mediocres Tenemos la certeza absoluta del triunfo de Dios que es Todopoderoso, contra el dragón de siete cabezas, Satanás, que ha seducido a multitudes de personas, sobre todo jóvenes, por la cobardía de los pastores a los que Cristo encomendó el cuidado de sus ovejas, perros que no ladran. La Fe no es para meterla en una hucha, si creemos en Cristo tenemos que ser testigos y parecerlo públicamente, no se puede vivir un cristianismo vergonzoso y esto va dedicado sobre todo al clero y a los religiosos, hay que serlo y parecerlo; hay una frase de Cristo que dice: ”Al que se avergüence de Mi delante de los hombres, Yo me avergonzare de el delante de mi Padre del Cielo.”

Pero a pesar de todo, hay muchas personas que rezan y dan la cara públicamente, y estos son bienaventurados que entrarán en el Reino de los Cielos. Por tanto de cobardía y pesimismo, NADA DE NADA.