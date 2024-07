La vida en una carátula

¿Qué es una carátula? Carátula es un término con muchas interpretaciones. Una carátula, si buscas su significado en un diccionario, es la portada de un libro o de un disco: libros y discos, ¡qué gozada! Considero que carátula tiene una connotación positiva, y si hacemos una extrapolación hacia lo que es tu vida, te sientes bien, desprende positividad.

La auténtica carátula de mi vida actual rebosa felicidad, mi día a día son las vivencias del corazón.

Por otra parte, los que tenemos una cierta edad extrapolamos carátula con los antiguos pósters y carteles de nuestra época, y como he expresado anteriormente, mi vida personal e íntima, y transcurridos más de cincuenta años desde que nací, la resumo con la carátula de un musical de mi grupo musical por excelencia, Los Secretos, un musical protagonizado por el propio grupo y que he tenido la inmensa suerte de poder disfrutar junto a mi mujer. El citado musical lleva por título “A tu lado”, y quiero expresar a mi mujer, Eva Amores, y ahora que vamos a cumplir dentro de poco nuestro aniversario, que a su lado he encontrado la más grande felicidad, el amor del corazón, la intimidad de dos almas conjuntas.

Gracias Eva, eres maravillosa, y como expresa el musical de Los Secretos, siempre A TU LADO. Eva, no lo dudes nunca, nuestro amor es inacabable, es eterno y ten presente que estar A TU LADO es especial, es único.