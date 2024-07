Diez pollos se salvan justo antes de entrar al matadero

El colectivo antiespecista València Animal Save uniéndose a las vigilias globales realizadas en diferentes lugares del mundo se encontraba el pasado jueves documentando las condiciones en las que llegaban los pollos a un matadero de aves situado en la zona de la Ribera Alta (València) cuando 10 de los animales se salvaron en el último momento.





Las personas activistas del colectivo se han hecho cargo de reubicar a los pollos en lugares donde puedan vivir el resto de sus vidas con normalidad y lamentan lo oculto que está todo lo que sucede en la industria cárnica.

Miles de vidas acuden a diario a ese apartado matadero para su fin, el fin de una vida triste y oscura en mugrientas naves industriales donde sufren malformaciones, las patas no aguantan el peso de la manipulación genética, no ven la luz del sol, permanecen en un aire irrespirable y son tratados como mercancía con la que hacer lo que queramos.

Además, muchos de los pollos agonizan durante días en la granja al ser más rentable para la industria cárnica, esto que proporcionarles atención veterinaria y, por lo tanto, está permitida la crueldad extrema en todo lo que tenga que ver con la industria cárnica y cualquier explotación animal.

"Acudí con mi hijo a la vigilia porque quería que experimentase de cerca cómo los animales no humanos se encuentran antes de sus últimos momentos de vida, antes de que sean matados para el uso y consumo de los humanos. Mi hijo ha tenido una educación vegana prácticamente desde que nació, al igual que mi otra hija de 4 años. Hemos rescatado gallinas antes y hemos convivido con ellas, y gracias a ello mi hijo ha podido hacer la conexión con todos los animales. Su percepción hacia ellos es de respeto y entiende que no están aquí para ser usados y esclavizados. A sus 6 años lo comprende todo, y por eso lo llevé a esa vigilia conmigo, para que se conecte con todos los activistas y con los animales que están siendo perjudicados por los humanos", explica Gero Arias.

Cada uno de los animales que acuden allí y a los mataderos de todo el mundo, han vivido una vida impuesta de absoluta miseria incluidas las víctimas de los huevos o los lácteos que acaban en el mismo espantoso lugar en el que la sangre no para de chorrear por el interior y a cualquier persona con una mínima sensibilidad le molestaría estar dentro de estos misteriosos lugares en los que, sin embargo, sabemos toda la violencia que allí se ejerce al igual que anteriormente en la granja, pero mucha gente no quiere asumir la realidad y el poder que tiene para evitarlo (sin demanda no hay matanza).

Más de 4.000 animales viajan amontonados en cajas en cada camión y a ese matadero van 10 al día siendo necesaria una simple multiplicación para saber que son más de 40.000 pollos al día solamente para ese matadero.

PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO

David Chong García, activista por la liberación animal y licenciado en biología se pronunciaba la última vez que fuimos a las puertas de otro matadero de pollos: "La manera en la que tratamos a los demás animales nos define como especie. No podemos catalogar como humana cualquier industria que tenga a los animales como objeto de uso o de consumo. Los procesos que se llevan a cabo en ellas no solo se alejan, sino que son lo contrario a lo que cualquier persona entendería como 'ser tratado humanamente'. Este es el caso de los pollos broiler o pollos de engorde", explica.

Continúa explicando: "Su sufrimiento en vida se gesta incluso antes de nacer: la cría selectiva de esta variedad de ave ha supuesto para cada individuo sintiente una carga genética que su cuerpo es incapaz de soportar, teniendo una masa corporal 4 a 5 veces la de un pollo de la misma raza antes de la década de 1960. Tal es el punto de modificación desde su estado previo a la selección, que la tasa de mortalidad se dispara cuando su tiempo de vida aumenta. Criamos a estos animales desde su nacimiento para padecer un sufrimiento indecible que dura entre 5 y 7 semanas, que es el escaso tiempo que pasa hasta que son asesinados por su carne".

"No importa si se trata de industria intensiva o extensiva, el uso y el final es el mismo. La única solución viable para estos animales es devolverles la dignidad que supone vivir, tal y como lo hacían congéneres en su estado natural, poniendo por delante el interés de estos animales, que no es otro que el vivir, sin ser usados ni consumidos. Hasta que no suceda esto último y no solo con este tipo de aves, sino con todos los animales de los que el ser humano se beneficia, no avanzaremos como especie", zanja.

AÑOS ACUDIENDO A LAS PUERTAS DEL MATADERO

València Animal Save lleva años acudiendo a documentar todo el vacío narrativo que la industria cárnica no quiere contar y concienciando en las calles a favor del veganismo, la única forma de respetar la vida, la libertad y los derechos de todos los animales.

Hoy entrevisto a Guillermo Martínez, uno de los coordinadores de València Animal Save.

1. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de las vigilias? Las vigilias tienen 3 objetivos principales. Primero es el objetivo de ser testigos, es decir, acercarnos lo más que podamos a los que sufren, conectar con ellos y así poder ayudarles, a quienes ya son activistas les da más fuerza y experiencia de primera mano para seguir luchando por sus derechos y a quienes no son veganos ayudarles a dar el paso.

El segundo es documentar su realidad y como son tratados para así poder difundir las imágenes y que la gente se conciencie del sufrimiento que la producción de carne conlleva.

Y la tercera es darles un adiós a los animales, es más simbólico, pero creemos que han estado siempre abandonados en la explotación y merecen que les mostremos nuestros respetos.

2. ¿Qué es lo que os habéis encontrado a las puertas de este matadero de aves y cuál ha sido la sensación de la gente? Hemos visto pasar varios camiones en los cuales se encontraban más de 4.000 vidas hacinadas en cajas, en terribles condiciones y en sus últimos momentos antes de morir. Ha sido muy emotivo y un poco doloroso, principalmente para quien no había venido nunca y se ha encontrado con la cruda realidad de lo que estos animales viven.

3. ¿Dónde se encuentran los 10 animales que han tenido la suerte de salvarse? Gracias a adoptantes particulares que tienen el espacio y los medios necesarios, les hemos conseguido un hogar. Es gente que ama a los animales y quiere darles una segunda oportunidad. Allí vivirán sanos y seguros, y además quienes les adoptaron tienen la oportunidad de conocer sus diversos caracteres, qué tienen estos animales.

4. ¿Cuáles son las condiciones que padecen los pollos broiler desde su nacimiento hasta ser enviados al matadero? En sus 42 días de vida han vivido hacinados en poco espacio, sin ver la luz del sol ni acceso exterior. Además, han sido alimentados de forma intensiva para que crezcan de forma muy rápida, hasta el punto que son incapaces de levantarse o andar.

5. ¿Qué le dirías a las personas que nos estén leyendo y quizás nunca se hayan planteado el trato discriminatorio que damos a otros animales? Debemos de ver más allá de lo que las empresas que se benefician de esta explotación muestran, porque te enseñan gallinas correteando por un césped, vacas pastando en las montañas y un granjero acariciando a una oveja. Pero la realidad es otra, son animales que viven en naves cerradas, hacinados, en condiciones de insalubridad terribles, donde las enfermedades y las bacterias están a la orden del día, y además sufriendo en muchos casos los abusos de los trabajadores, con palos, patadas, etc.



6. ¿Se educa a la infancia en el especismo ocultándose la realidad? Lo más normal es que se les oculte, los padres creen que les protegen no enseñándoles la realidad o incluso lo hacen para que no se den cuenta de que lo que están comiendo ha vivido una vida de sufrimiento, porque los niños tienen esa compasión por defecto y si de verdad viesen lo que significa comer carne, nunca lo harían.

7. Puedes terminar explicando por qué a nivel personal decidiste dar el paso al veganismo y la necesidad de dar cambios por la liberación animal, además de realizar activismo en la medida de lo posible. He visto el sufrimiento que comer productos de origen animal significa para miles de millones de animales y de forma individual, porque cada uno de ellos es una vida, y no quiero formar parte de ese sufrimiento.

Además, cuando has visto una injusticia, si tienes un poco de moral, intentas luchar para terminar con ella, por lo que creo que es necesario no solo dejar de comerlos, sino también dedicar el tiempo que cada uno pueda o lo que pueda donar para luchar con estas injusticias y crear un mundo mejor.

POR LA LIBERACIÓN DE TODOS LOS ANIMALES

En consecuencia, València Animal Save promueve la liberación animal y el veganismo es una filosofía ética de vida con más tendencia en la sociedad conforme pasa el tiempo y lejos de la ignorancia de la gente, cada vez más personas comprenden que abusar de los más indefensos está mal y reconocen que jamás serían capaces de cargarse a su víctima con sus propias manos o ni siquiera presenciar lo que pasa en un matadero o granja in situ.



En la industria pesquera, los animales que sufren una lenta asfixia hasta la dolorosa muerte, también merecen que los dejemos tranquilos y las redes de pesca suponen casi la mitad de plástico encontrado en los océanos.

No solamente a nivel de ética es injustificable seguir pagando por productos de origen animal, es que no tenemos otro planeta en el que vivir y la industria de explotación animal supone una de las mayores causas de la crisis climática, problemas de salud, hambre en el mundo, problemas de salud mental a los trabajadores y daños a las poblaciones indígenas.

Los santuarios de animales, sin embargo, realizan una magnífica labor de rescate y consideran que todas las vidas deben ser respetadas por igual, pero mientras la industria cárnica y todas las que explotan animales reciben un reguero de subvenciones millonarias, los que salvan vidas siempre se ven en situaciones económicas complicadas por depender del altruismo de la gente.

El veganismo es apto para cualquier etapa de la vida como confirman las más prestigiosas academias de nutrición y hasta la Asociación española de pediatría desmontando todos los bulos de gente que no mira más allá, pero es que además se destaca que llega a prevenir enfermedades si se planifica bien.

PRÓXIMAS ACCIONES

El próximo sábado 6 de julio a las 17:30 València Animal Save organiza en la céntrica plaza de la Virgen una performance llamada "mesa de la verdad" desde donde mostrarán imágenes de lo que está pasando con los animales mientras otras personas sujetan carteles y otras conversan sobre el veganismo.



Si ya eres una persona concienciada y quieres participar, escribe en redes sociales a la página "València Animal Save" y si aún no tienes la conciencia en contra del especismo que es la discriminación por especie, empieza a informarte en fuentes fiables, visita santuarios de animales y acude el sábado a hablar con las personas activistas que te informarán muy amablemente de lo que necesites saber.

"Los animales víctimas de cualquier explotación sufren cada segundo de sus angustiosas vidas impuestas y nuestra responsabilidad es no ser partícipes de ello, pero además, los pollos llamados broiler agonizan muchos durante días en las granjas al ser más rentable para la industria que proporcionarles atención veterinaria. Allí permanecen en mugrientas naves industriales, sin ver la luz del sol y entre muchas otras cosas, con un aire irrespirable. Si más gente viera toda esta situación tan oculta, no tenemos duda de que gran parte de la misma tomaría conciencia a favor de un sistema alimentario ético", he declarado a los medios como colaborador de prensa del colectivo.

Para acabar, ahora es el momento de pasar como si nada hubieras leído o tomar conciencia y cambios sencillos que tienen influencia positiva en muchísimas vidas.

Cualquier receta de toda la vida la puedes hacer con el mismo sabor y textura con productos vegetales de proximidad y también puedes descubrir nuevos sabores maravillosos.

También lógicamente rechazamos cualquier otro uso de los animales como la larga lista de inútiles experimentos en nombre de la ciencia, la industria peletera o entre muchas otras cosas, la larga lista de entretenimientos que torturan animales por diversión o los mantienen en cautividad y con unos entrenamientos crueles para realizar espectáculos como pasa en los zoológicos y acuarios en los que solamente hay miseria.

No te olvides de seguir la página "València Animal Save" en Instagram y Facebook.

Respecto a la mesa de la verdad que tiene lugar el próximo sábado, esperamos verte por allí y que a partir de hoy pienses cada vez más en los animales, seres sintientes de los que tenemos mucho que aprender y cuyo único interés es dejar de ser utilizados por los crueles humanos.

Tú decides si el futuro de los animales quieres que sea con personas compasivas como en el caso de los 10 pollos que se salvaron o a manos de personas que desde su primer aliento hasta el último harán de su corta vida un infierno con final en este espantoso, escalofriante e inhumano lugar.