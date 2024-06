Creer es difícil pero rogar es confiar en el Señor

Hace tiempo, escuchando a un joven sacerdote en su homilía dominical, se me quedó grabada una frase que intercalaba en su alocución de forma muy repetitiva.

“Pero... todo esto es muy difícil. TENEMOS QUE ROGAR PARA QUE SE NOS DÉ EL DON DE LA FE”.

Mucho tiempo más atrás, un sacerdote, Alfredo Colorado, marianista, en su también alocución dominical tenía la costumbre de comentar: “Yo no puedo explicaros ni convenceros lo relativo al misterio de la TRINIDAD. Eso es como querer explicaros la cuadratura del círculo. Pero este misterio es el más importante de nuestra FE. Roguemos que se nos conceda la fuerza de la FE en el Padre, Hijo y Espíritu Santo”.

Muy parecido a estos ejemplos son los mensajes mañaneros de la prensa, “deseando que todas las turbulencias de la vida político-social vayan limpiándose y provoquen en la sociedad una convivencia serena dentro de la discrepancia”

Estos mensajes mañaneros, últimamente, son cada vez más alarmantes, por los “comentarios de terceros que se añaden a las ondas”: insultos, vejaciones, indiferencias, chulerías, enfrentamientos.... El director del programa, comentarista independiente y copiador de realidades, no tiene más remedio que añadir: “nos tememos lo peor, si la sensatez no ocupa, con LIBERTAD, cada sillón del Congreso y del Consejo de Ministros”.

Se ha dado un primer paso importante, un acuerdo para REGULARIZAR LA SITUACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

Pero no basta si no va acompañado de una comunicación “entendible” para el pueblo llano; si no va acompañado de los límites y alcances de dicho acuerdo firmado, que si fuera necesario, debería ser confirmado por todos los votantes.

¿Qué decretos de Pedro Sánchez relacionados con la Justicia deberían ser anulados? ¿Significa este acuerdo una aceptación silenciosa de las medidas de gracia otorgadas por el gobierno de Pedro Sánchez?

¿Cuál sería el decálogo esencial que comprende dicho acuerdo entre los dos grandes partidos? Poco sabemos, poco comprenderemos... cuando al mismo tiempo el gobierno o su adláteres deciden QUE SE TRABAJE MENOS Y SE GANE IGUAL . ¿Los que dicen eso han tenido alguna vez un negocio con trabajadores dependientes?

Esto no va de derechas o izquierdas; esto va de sentido común: Primero fomentar el Trabajo, segundo fomentar la Industria, tercero premiar el Esfuerzo Humano; cuarto generar Industrias que cree puestos de trabajo , quinto Rebajar Impuestos y sexto no regalar a los ministros y directores generales prebendas aparte de su sueldo.

Estas ideas deberían ser motivo de meditación de la señora Yolanda Díaz.

España puede salir adelante, si se persigue el robo oficial, si se castiga al vago por enfermedad inexistente, si se hacen las empresas transparentes, si se dan dividendos a los trabajadores y si no perdona el Gobierno lo que ya ha sido condenado por la Justicia.

España puede salir adelante con la VERDAD COMO ESTANDARTE, CON UNA RESPONSABILIDAD CONSECUENTE Y CON UN NEPOTISMO CONDENADO.

Hay muchos que somos creyentes, con la duda permanente de si las heridas son provocadas o son consecuencias de tanta indiferencia que acompaña a los pastores.