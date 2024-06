«Muerte súbita interrumpida», un poemario de Mario Aráez sobre la salud mental

Muerte súbita interrumpida de Mario Aráez es un poemario que habla sobre la ansiedad: una pandemia en esta sociedad donde el beneficio precede a la salud de las personas.





Al tener un ataque de ansiedad parece que vas a morir súbitamente, pero finalmente se acaba interrumpiendo y la vida sigue su curso.





El autor, en base a su experiencia, ha querido plasmar los sentimientos que inundan ese estado de trance. Lejos de caer en la patologización de los problemas psicológicos, este poemario entronca con las ideas de psiquiatras como el italiano Franco Basaglia o el asturiano Guillermo Rendueles. Si buscas poesía de autoayuda o apolítica, no es tu obra.









1– Mario, vamos a empezar por lo básico, ¿qué es para ti la poesía?

Quedaría muy bien decir una forma de vida o algo similar, pero no, no sería cierto. Sé lo que no es, pero exactamente lo que es no lo sé. No es una mercancía que puede ser vendida, aunque los libros de poesía sí. La distinción entre el libro y la poesía es importante porque hablamos del objeto (el libro) y, por otro lado, el concepto (la poesía) que no tienen por qué estar opuestos. Yo creo que esto no pasa en la narrativa.





La poesía siempre ha tenido cierto misticismo que hay que mantener. Otra cosa es sobreactuar o hacer un personaje que no eres, para mí eso es incluso lo contrario a la poesía. Por estos motivos digo que sé lo que no es. Un poeta no es alguien con sombrero que va recitando versos, sino una persona totalmente normal. Por favor, no nos engañemos. El mito es la poesía, no el poeta.





2– ¿Y la ansiedad?

Espero que la tónica de la entrevista no sea preguntarme sobre cosas que realmente no sé lo que son. Aquí me voy a repetir: sé lo que no es. La tranquilidad es lo contrario a la ansiedad. Estoy totalmente en contra de pensar que cualquier problema de salud mental se rige por unos parámetros rígidos o una sintomatología que te enmarca dentro de ello.





Cuando me refiero a que es un estado generalizado es porque la vida fugaz que llevamos nos deja poco tiempo para la contemplación, requisito necesario para la poesía. La ansiedad te puede generar sentimientos que después escribas. Es muy difícil escribir de forma decente si tienes una ansiedad elevada porque entonces dudas de todo lo que escribes. Podríamos decir que la ansiedad es lo contrario a la poesía.





3– ¿Se pueden conjugar ambas fórmulas como haces en Muerte súbita interrumpida?

Muerte súbita interrumpida me sirve a mí para huir de la ansiedad. La poesía es un mecanismo para la búsqueda de la paz que necesitamos todos. El tormento se puede plasmar para que desaparezca o como decía Pizarnik “escribo para que no suceda lo que temo”. Entonces todo esto se conjuga en el periodo de escritura, es una actividad sanadora. Incluso diría que da igual que no escribas bien o que no seas el mejor, si estás mal intenta desahogarte como puedas: escribe, pinta, habla… Lo que sea, pero no te hundas en el lodazal.





4– ¿Por qué crees que la ansiedad se está convirtiendo en una pandemia?

El sistema económico nos lleva a ello. No solo los ritmos, sino la incapacidad para muchas personas para poder desarrollar su vida. Alquileres a más de 1.000 euros cuando el SMI, pese a la sobreactuación pseudovictoriosa de la subida por parte del poder político, muchas veces es inferior al precio del alquiler. Trabajos precarios, explotación laboral, machismo, transfobia… Todo ese tipo de cosas engendradas por el monstruo del capital nos lleva a que a veces pensemos que la vida no sirve para nada. Merecemos una vida digna de ser vivida.





5– Se habla muchas veces de la escritura o la lectura como terapia, ¿qué opinas?

¡Me he adelantado a la pregunta! Aun así, voy a desarrollar un poco el tema de la terapia y el arte. No podemos vivir con el dolor y la angustia dentro, hay que sacarlo. La lectura no distrae, sino concentra. Eso de distraerse leyendo o viendo una película vale bien como muletilla, pero no es así. Leer necesita una gran capacidad de concentración para que sea exitoso y sea sanador.





6– ¿Por qué escribir Muerte súbita interrumpida?

¿Por qué no? No elijo realmente sobre lo que quiero escribir, sino que se me ocurre y no puedo desecharlo. Ahora bien, no creo que volviese a escribir un poemario así, quiero experimentar otros temas. No puede permitir que mi obra completa sea monotemática pese a que tenga relación todo lo que escribo. De todas formas, Muerte súbita interrumpida no es el poemario de una generación, de hecho, no lo creo, pero sí que el tema que entronca en la vida personal de una generación concreta. Otras generaciones tienen sus temas: la heroína, la guerra, la pobreza extrema… Nosotros tenemos esto: la ansiedad.





7– Pocas personas podrán decir que no han sufrido una muerte súbita interrumpida, has dicho en alguna ocasión…

Aunque no lo sepan seguro que sí. Los números ya dicen que hay un porcentaje elevado de gente que sufre de ansiedad. Un ataque de ansiedad a lo largo de tu vida creo que debe ser lo normal. Leí un capítulo de Ensayo general de Milena Busquets que decía algo así como que una vida era una obra completa porque haces de todo. Para escribir una obra completa tienes que sufrir un ataque de ansiedad.





8– ¿Tus próximos proyectos serán también poemarios?

No escribo solo poemarios, pero tampoco puedo asegurar que vaya a publicar una novela dentro de poco. Buscaré ayuda con un manuscrito que tengo y hasta que no dé con algo que me guste y pueda gustar no publicaré otra cosa.