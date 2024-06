​Esperanza y realidad de amor

La esperanza es una virtud esencial y tiene una connotación positiva. De hecho, la esperanza está basada en las promesas del corazón. El amor, no solamente es una fuente de esperanza, sino que es la esperanza en su plenitud. La expectativa de nuestro comportamiento cambia cuando no se cree en el amor, que es lo más grande, lo más maravilloso; y doy fe de ello porque sé lo que es realidad de amor con Eva, mi mujer.

Aquellos y aquellas que no han encontrado el verdadero amor, que no desesperen, porque tarde o temprano llega : eso sí, hay que creer en el amor. Cuando yo escribo la palabra amor en estas líneas, me refiero al verdadero amor...

¿Qué es el verdadero amor? Entrega y preocupación por esa persona, sufrimiento cuando le preocupa algo, caricias y un cariño que te sale del corazón, sonrisas y complicidad que se desprenden del alma, compañía fiel y leal, una sexualidad apasionada pero con respeto...

Sí, amar de verdad es la realidad de amor que un día fue esperanza de estar siempre al lado de esa persona que te cautivó. Sí, el amor de verdad para mí tiene el nombre de Eva.