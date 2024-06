Fundación ONCE impulsa a través de la Asociación Inserta Innovación el Proyecto WALKERPISA

Este innovador desarrollo busca crear un pavimento inteligente y accesible, asistiendo a personas con necesidades especiales en cruces urbanos. Con tecnología avanzada y dispositivos wearables, WALKERPISA promete mejorar la seguridad y accesibilidad en la movilidad urbana Fundación ONCE, a través de Asociación Inserta Innovación, está apoyando el revolucionario proyecto de investigación WALKERPISA y la Plataforma PISA. Kyubi System, una unidad de negocio de Comercial Arqué especializada en proyectos de ingeniería mediante la tecnología RFID será uno de los colaboradores de este ambicioso proyecto.

Un paso adelante en la accesibilidad

WALKERPISA tiene como objetivo crear un pavimento inteligente, sostenible y accesible, diseñado específicamente para asistir y apoyar a personas con necesidades especiales de accesibilidad en cruces, tanto con semáforos como sin ellos. Este sistema ofrecerá asistencia pasiva o activa, bajo demanda, y será adaptado a cada necesidad y perfil de discapacidad.

Tecnología avanzada para una movilidad segura

El proyecto incluye el desarrollo de dispositivos wearables de asistencia, como aplicaciones móviles y smartwatches, que ayudarán a las personas a identificar zonas seguras para circular como peatones, minimizando los riesgos. Estos dispositivos proporcionarán asistencia continua, monitoreando las trayectorias de los peatones antes y después de un cruce.

Innovaciones clave del proyecto

Información en tiempo real: La plataforma ofrecerá datos sobre el tipo de cruce, la trayectoria, el sentido del tráfico y la densidad de peatones.

La plataforma ofrecerá datos sobre el tipo de cruce, la trayectoria, el sentido del tráfico y la densidad de peatones. Alertas de seguridad: Durante el cruce, los usuarios recibirán avisos sobre peligros como la invasión de carriles bici, desvíos en la trayectoria, detección de obstáculos, caídas, vehículos sin parada y fin de cruce inminente. Validación en entornos reales

El proyecto WALKERPISA incluye la validación y pruebas en entornos reales, asegurando que las soluciones propuestas sean efectivas y seguras para los usuarios finales.

Experiencia y Know-How

Kyubi System, con más de una década de experiencia en tecnología RFID y la implementación de más de 1.000 equipos, aportará todo su know-how al proyecto.

Además, el sistema ZEBRA, protegido por derechos de Propiedad Industrial y por la Ley de Patentes, se integrará en este innovador desarrollo. Zebra y Zebra Haptic son productos diseñados y producidos por ILUNION ACCESIBILIDAD S.A. empresa colaboradora.

Otros colaboradores del proyecto son AIRTIFICIAL, compañía internacional líder en soluciones tecnológicas innovadoras de diseño y fabricación para la industria de la automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros sectores industriales y SINGULAR THINGS, un equipo de I+D+i especializado en Electrónica, Robótica y Desarrollo Cloud.

Con el respaldo de Fundación ONCE, la Asociación Inserta Innovación y el expertise de Kyubi System, WALKERPISA promete transformar la accesibilidad en los entornos urbanos, haciendo la vida más segura y cómoda para personas con necesidades especiales. Este proyecto no solo refleja el compromiso con la innovación y la accesibilidad, sino que también marca un hito en la integración de tecnologías avanzadas para el bienestar de la sociedad.



Visitar su web: www.kyubisystem.com