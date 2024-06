El 73% de los españoles que buscan comprar una vivienda no solicitan ningún tipo de ayuda económica de las ofrecidas por la Administración

Culmia, la plataforma inmobiliaria que concentra íntegramente las soluciones de vivienda del mercado, ha presentado la segunda edición del informe ‘Viaje del comprador en España’, en el que se revela que el 73% de los españoles que han buscado vivienda en el último año no han solicitado ninguna de las ayudas económicas de las ofrecidas por la Administración para iniciar el proceso de compra. Aunque esta realidad es mayoritaria en todas las edades, es más predominante en las personas mayores, en el rango de edad de 45 a 65 años y más, donde aproximadamente el 76% afirma no haber solicitado estas ayudas.



Estas son algunas de las conclusiones del informe elaborado junto a la firma demoscópica Sigmados, en el que se ofrece una visión actualizada y detallada del perfil del comprador de vivienda en España basada en encuestas realizadas a una muestra representativa de más de 2.000 ciudadanos mayores de 26 años repartidos entre la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia.

En el marco de las ayudas de acceso, y en relación con las personas que sí han considerado acceder a estas ayudas destinadas a facilitar la compra de vivienda, el informe señala que casi el 20% de los españoles reconocen no haberlas solicitado al no corresponderle, mientras que sólo el 4% de ellos dicen haber solicitado el aval del ICO del 20%. En último lugar, un escaso 2% dicen haber optado a las ayudas en un entorno rural del Plan Estatal de Vivienda.





Entre aquellos que han solicitado algún tipo de ayuda, como el aval del ICO, se observa que esta opción prevalece en los grupos de edad más jóvenes, entre las edades de 25 y 45 años, con una media de 7,5% habiendo solicitado estos potenciales beneficios, en comparación con sólo el 2% de los mayores de 45 años que afirman haberlo hecho.

Además de compartir una radiografía general del panorama residencial en España, y del perfil del demandante de vivienda en particular, el informe examina las tendencias emergentes relativas al hogar del futuro y explora la relevancia de ciertos aspectos como la digitalización, la sostenibilidad, la eficiencia energética, y las nuevas formas de interacción en este escenario.

Durante la búsqueda: La vivienda asequible, una tendencia en alza

En relación con el precio, uno de cada dos españoles (54,5%) considera que las opciones de vivienda en el mercado actual no cumplen sus expectativas económicas. Este dato confirma la tendencia expuesta en el informe anterior, que señalaba que todos los grupos de edad coinciden en la necesidad de contar con más viviendas con precios y condiciones más asequibles, con un porcentaje superior al 70%.

Por su parte, el 14% de los españoles afirma que las opciones del mercado no cumplen en la actualidad con sus intereses de espacio y distribución, el 8,2% asegura que no cumplen con lo que esperan de las zonas comunes y un 5,7% asegura que la oferta actual no completa lo que espera de servicios complementarios. Sólo el 17,4% de los encuestados declara que las opciones de vivienda en el mercado actual cumplen con sus expectativas.