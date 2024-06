Proceso envuelto en errores

Después de tantos meses publicando en prensa todas las plazas que se necesitan por cubrir en el Ayuntamiento de Madrid de Policía Municipal, solicitando al gobierno central eliminar la tasa de reposición para aumentar el cupo, nos encontramos ante un escenario nunca visto.



Hoy, día 21 de junio, se realizaba la apertura de plicas del proceso de Policía Municipal de Madrid, dejando por primera vez, 38 plazas sin cubrir. Pasando a la tercera fase de la oposición 210/248. Algo nunca visto, y más teniendo en cuenta que en las siguientes fases los aspirantes pueden caer.

No me voy a referir al hecho que aconteció el pasado 26 de mayo, en el cual se anuló la prueba por un “supuesto” error en la hoja de respuestas, del cual, todavía no hay explicaciones. Provocando de esa manera que 1004 personas, tuvieran que verse en la obligación de repetir el ejercicio con lo que ello conlleva.

Siendo además el ejercicio de una dificultad superior no solo al no realizado, sino al de años anteriores. Sumado a esto, teniendo que superar un corte de 8.25/10 (66/80 netas), algo inédito.

Exponiendo estos hechos, poco queda que decir sobre este proceso que está envuelto en una serie de errores continuos y que deja a gente preparada, habiéndolo demostrado, a las puertas de una plaza.