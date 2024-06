Galardón a Milei de los peluqueros

Como alto representante y vocal de la Real Maestranza de peluqueros de Zaragoza, tengo el placer y el honor de comunicar a las autoridades competentes, incompetentes y efervescentes de la ilustre ciudad en la que me aposento, que: “Reunido el Estado Mayor de dicha entidad, hemos acordado por unanimidad que por sus múltiples y heterogéneos méritos, logros conseguidos en su corto espacio de tiempo en el poder y por sus excelsos y satinados pelos, otorgarle al presidente de Argentina el más alto galardón que esta linajuda corporación puede ofrecer a un ser viviente...

En espera de poder brindar algo mejor en un futuro no muy lejano, esperemos, esta institución puede y quiere ofrendar a su excelencia, D. Javier Milei: una tijera bañada en oro de ley y un peine de hueso de vaca recién parida.

Por si acaso los ecologistas, consideramos necesario aclarar que la vaca murió de parto y este fue de gemelos, macho y hembra, que gozan de buena salud y se llaman Begoña y Javier. Para que Pedro Sánchez no tenga celos de dicha distinción ofrendada al exitoso presidente y no nos acuse de deslealtad, hemos considerado premiar a su polivalente esposa con una docena de rulos de plástico, con sus correspondientes pinzas y redecilla para que se ondule el cabello. Aprovechando que Dña. Isabel Diaz Ayuso concedió una medalla a Javier Milei, el gremio de peluqueros de Zaragoza mandará a su embajador a Madrid para hacer entrega de dichos laureles.