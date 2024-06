Tejiendo sentimientos de paz y amor

“La Unión Hispanomundial de Escritores (UHE), es una organización cultural sin fines de lucro, que agrupa a poetas, escritores, cantantes, danzantes, artistas plásticos, escultores, activistas sociales, gestores culturales, y todos los trabajadores por la Cultura y la Paz con Justicia Social en el mundo. El Dr., Carlos Hugo Garrido Chalén (Perú), la fundó el 16 de junio 1992. Hoy llega a más de 140 países, y cuenta con un aproximado de más de tres millones de miembros. La UHE no tiene fines políticos ni apoya en exclusivo a país alguno. Se trabaja por la literatura, la paz y los escritores del mundo.”

Este 2024 la UHE, está conmemorando XXXII años de fundación y en el marco de este aniversario, el comité Organizador y su Director general el poeta Carlos Hugo Garrido, han establecido el V PREMIO MUNDIAL A LA EXCELENCIA “CÉSAR VALLEJO” 2024, en 23 modalidades, también han establecido el Premio Mundial Águila de Oro 2024 en diferentes modalidades, ambos reconocimientos se entregan anualmente a las más grandes personalidades de los cincos continentes que se han distinguido por su compromiso con el bien común no sólo en su país, sino por la creación de una red para la promoción y difusión de los valores de hermandad y humanidad que sea posible del mundo tecnológico; especialmente para los jóvenes que desde cada país dan su aporte a la mayor usabilidad de estos medios.

A inicios de junio el escritor nicaragüense Carlos Javier Jarquínrecibió de la (UHE) el Premio Mundial Águila de Oro 2024, en la modalidad "Excelencia en liderazgo social y cultural". También esta misma organización le otorgó la distinción mundial denominada: “Representante de la raza humana”, Carlos Javier tiene muy merecido éstos reconocimiento que seguramente serán motivos para que siga emprendiendo más proyectos colectivos. Cabe destacar que Javier desde 2022 es Miembro Correspondiente de la prestigiosa Academia Espírito-Santense de Letras de Brasil.

En los últimos años Jarquín ha gestado y promovido grandiosos proyectos culturales y humanitarios, teniendo la capacidad genética de saber tejer sentimientos de paz y amor entre poetas, artistas, escritores, cantantes y personas dotadas de todo tipo de creatividad que habitan en el planeta, es decir de diferentes idiomas y con modernos medios de comunicación y tecnología, encuentra el camino y el tiempo precioso para dedicar a cada uno que, desde el inicio de su conocimiento, ya se respira la amistad que posteriormente se desarrolla y se establece con respeto y confianza mutua. Entre los proyectos culturales de gran importancia se encuentran:

- CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA(H. C EDITORES, Amazon.com, 2023). - Antología del Bicentenario de Centroamérica (Ayame Editorial, México, 2021). - Cofundador del Festival Internacional Literario “Honrando La Muerte Y Celebrando La Vida”

Canto Planetario, es una obra que reúne a escritores, poetas y artistas provenientes de 110 países, se unieron para cantarle al planeta en 77 idiomas, los textos fueron publicados en su idioma materno con traducción al español, debido a la riqueza y diversidad de las aportaciones el libro se publicó en dos volúmenes en el primero están los participantes de África, América y Oceanía. En el segundo, los de Asia y Europa, en esta obra el español es el anfitrión y conector universal. El tema central es el medioambiente y la necesidad imperante de proteger nuestra casa común: la Tierra.

A través de esta nota, expresó mis más sinceras felicitaciones para Carlos Javier por estos reconocimientos que ha recibido, las felicitaciones son extensivas para el Dr., Carlos Hugo Garrido Chalén por haber instaurado el Premio "César Vallejo" que, además de ser motivo de orgullo para los mencionados, es un símbolo para fomentar la polivalencia del arte en el mundo de las cuales en la sociedad actual hay una gran necesidad.

Sobre la autora: Elisa Mascia es escritora, poeta, gestora y promotora cultural italiana. En julio de 2019 publicó su poemario “La Grattugia della Luna”. Elisa, es coautora de CANTO PLANETARIO Volumen Il, compilación de Carlos Javier Jarquín (H. C EDITORES, Amazon.com, 2023).