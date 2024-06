Cada español consume 22,7 kg de plástico de un solo uso al año

El plástico de un solo uso se ha convertido en una de las principales preocupaciones medioambientales de nuestro tiempo. Su producción masiva, su corta vida útil y su difícil reciclaje han provocado una crisis de contaminación que afecta a todos los rincones del planeta. España, como parte de la Unión Europea, no es ajena a este problema.





Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en España se consumen alrededor de 13,6 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales 1,1 millones de toneladas son de un solo uso. Esto significa que cada español consume, de media, 22,7 kg de plástico de un solo uso al año.

Si comparamos estos datos con otros países europeos, observamos que España se encuentra en la media. Por ejemplo, en Italia se consumen 24 kg/año por persona, mientras que en Alemania la cifra es de 21 kg/año. Sin embargo, es importante destacar que algunos países europeos han logrado reducir significativamente su consumo de plástico de un solo uso en los últimos años. Es el caso de Francia, donde se consumen 17 kg/año por persona, o Portugal, con 15 kg/año por persona.

"En España nos queda mucho por hacer para bajar el consumo de plástico de un solo uso, especialmente cuando no estamos reciclando lo suficiente. Por este motivo, la compra responsable se hace cada vez más necesaria. Desde EzeeTabs, trabajamos para ofrecer productos de limpieza libres de plástico, eficaces, sostenibles y asequibles para todos", afirma Bob Blankert, CEO de EzeeTabs.

Reciclaje de plástico de un solo uso en España

Las tasas de reciclaje de plástico de un solo uso en España son todavía bajas. En 2020, solo se recicló el 58% de este tipo de plástico, mientras que el objetivo europeo es alcanzar el 65% para 2025.

Existen varias razones por las que las tasas de reciclaje de plástico de un solo uso son bajas en España. Una de las principales es la dificultad de reciclar algunos tipos de plástico, como los envases multicapa o los que contienen residuos de productos químicos.

Otra razón importante es la falta de concienciación ciudadana sobre la importancia del reciclaje.

Productos de limpieza y los plásticos de un solo uso

Los envases de plástico representan una parte importante del plástico de un solo uso que se consume en España. En el caso de los productos de limpieza, se estima que el 80% de los envases son de plástico. Esto significa que cada año se ponen en el mercado millones de botellas, botes y otros recipientes de plástico que, en su mayoría, terminan en la basura después de un solo uso. A nivel mundial, usamos colectivamente 1 millón de botellas de plástico por minuto, lo que supone una media de 156 botellas de plástico por persona al año. Las consecuencias medioambientales son enormes. Los científicos calculan que para 2050 habrá más plástico en los océanos que peces si seguimos así. Después de todo, actualmente no se recicla el 91% del plástico usado, y el plástico tarda 450 años en descomponerse.