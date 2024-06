El régimen de Teherán y las mujeres

El régimen de Teherán cree que la violencia conseguirá extender el miedo y al final, las mujeres resistirán. Sin embargo, según los datos internacionales sobre la situación de las mujeres en Irán, el número de mujeres que se resisten a ir veladas no decrece, sino que se mantiene.

Sorprende que la presión del movimiento feminista internacional no sea más activa en la denuncia de un régimen que niega la igualdad entre los sexos, que establece la edad de responsabilidad penal a los nueve años para las niñas, mientras que en el caso de los varones está en los 15, lo que permite que niñas de 13 años sean obligadas a casarse.

El velo no es, aunque algunos pretendan que así sea, una prenda más. No lo es cuando millones de mujeres en el mundo son ultrajadas y a veces incluso asesinadas por negarse a usarlo.