9 de cada 10 españoles saldrán de vacaciones este verano y gastarán 903€ de media por persona, un 23% menos que en 2023, según Oney

Las vacaciones estivales durarán una media de 14 días y tendrán la playa como destino principal (54%), seguido de viajar por Europa (27%) y la montaña (23%). Los 903€ de media por persona es lo que gastarán los españoles en sus vacaciones estivales este año, un 23% menos que en 2023. La mayor parte del presupuesto se destinará a alojamiento (339€), seguido de ocio (269 €), transportes (165€) y otros gastos (130€) La temporada estival es sinónimo de vacaciones y quedarse en casa no es una opción para 9 de cada 10 españoles, que afirman que saldrán de vacaciones este verano y lo harán una media de 14 días. Para el 53% de los españoles, este período de descanso tendrá una duración de 15 a 31 días, seguidos de los que indican que se irán de 7 a 14 días (28%) y los que tienen previsto marcharse durante menos de una semana (9%). Por el contrario, solo un 10% de los encuestados indican que no saldrán de vacaciones este año, siendo los más jóvenes lo que así más lo aseguran. Estos son algunos de los principales datos del II Estudio "Hábitos de consumo de los españoles: vacaciones de verano",elaborado por Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, con el objetivo de conocer los hábitos de consumo de los españoles a la hora de contratar sus vacaciones de verano.

Preguntados por el lugar preferido para disfrutar de unos días de descanso en verano, los españoles lo tienen claro: más de la mitad de ellos (54%) afirma que pasarán sus vacaciones en la playa, mientras que algo más de 1 de cada 4 optará por viajar por Europa (27%), seguidos de los que prefieren disfrutar de unos días en la montaña (23%). Por otro lado, un 20% se irá a su segunda residencia y 1 de cada 10 viajará fuera de Europa, mientras que el 4% no irá a ningún lado. El año pasado, el 81% de los españoles se quedó en España, divididos entre playa y montaña, el 15% eligió Europa como destino y solo un 4% decidió pasar sus vacaciones fuera de Europa.

Este verano, los españoles planean gastarse 903 € de media por persona en sus vacaciones, un 23% menos respecto a 2023, cuando la cifra se situó en 1.200€. La mayor parte del presupuesto se destinará a alojamiento (339€), seguido de ocio (269€), transportes (165€) y otros gastos (130€), cantidades que el año pasado eran sensiblemente superiores: 463€ en alojamiento, 325€ en ocio, 220€ en transportes y 160€ en otros gastos. Este 2024, el 27% aumentará su presupuesto, mientras que el año pasado lo hizo un 34%, el 10% se planteará hacerlo si es necesario y solo un 17% lo reducirá, cinco puntos porcentuales menos que en 2023. Por género y edad, los hombres de 35 años o más serán los que más presupuesto invertirán en sus vacaciones de verano de este año.

¿Utilizan los españoles alguna forma de financiación para pagar sus vacaciones?

Consultados por si alguna vez han recurrido a algún tipo de financiación para pagar sus vacaciones, el 21% de los españoles asegura haber utilizado este método alguna vez, de los que el 5% afirma que lo hace de forma habitual.

Este verano de 2024, el 15 % de españoles recurrirá a alguna opción de financiación, un porcentaje que se mantiene igual respecto al año anterior:un 11% optará por el pago aplazado y un 4% pedirá un préstamo personal. Por edades, los jóvenes de entre 18 y 24 años son lo que más optan por el pago aplazado (25%).

A la hora de devolver un préstamo, 1 de cada 2 españoles intenta que el plazo sea lo más corto posible, siendo las mujeres y los adultos con edades comprendidas entre los 35 y los 65 años, los que lo afirman en mayor medida que el resto. Con menores porcentajes se encuentran aquellos que buscan un equilibro entre el tiempo y los intereses (38 %) y los que prefieren alargarlo el mayor tiempo posible siempre que los intereses no sean elevados (15 %).

Para Salvador Loscertales, director general de España de Oney, "cada vez son más las personas que se decantan por solicitar un préstamo para hacer frente a este tipo de gastos para los que necesitan respuesta en muy poco tiempo. Con la financiación que ofrecemos desde nuestra entidad financiera ponemos a disposición del cliente lo que mejor se adapta a sus necesidades".

Ofertas de última hora para las vacaciones estivales, ¿sí o no?

Ahorro vs oferta. A la hora de cerrar las vacaciones estivales, España se divide casi a la mitad entre los que reservan con antelación para intentar ahorrar (52%) y los que esperarán hasta el último momento para encontrar los mejores chollos (47%).

Casi 6 de cada 10 españoles (58%) afirman valorar que el establecimiento o proveedor elegido ofrezca facilidades de financiación, siendo uno de los requisitos que exige antes de contratar sus vacaciones para el 17%.