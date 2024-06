Don Conflictos infames

Y que España se vaya a… Aquí interviene la ministra vicepresidenta 2ª del gobierno de D. Conflictos. Quien cuenta en España es una tal B. Gómez, ella es España, ella es institución nacional; todo lo demás no cuenta, no vale, no importa; importa la institución, la española.

Todo muy simple, España reducida a una mujer institución por voluntad de un tipo cualquiera que manda, impone y crea institución. Seguidamente, el equipo al completo se planta, se une porque la unión hace la fuerza y, unos aplauden, otros farfullan, los más callan por vergüenza y algunos palabrean para no dejar sólo al jefe.

A la España no se le toca, y así se impone lo que se predica, y así se predica lo que se conculca de continuo, o sea, lo opuesto a lo que de continuo se hace. Se predica la sinceridad, la educación, el patriotismo, el juego limpio (pide el marrano), respeto (pide el insultón). Todos, sobre todo los oponentes, deben hacer lo que yo digo, pero nunca lo que yo hago; porque yo hago lo contrario de lo que digo, pero ese soy yo y sólo yo; porque soy yo.

Todo el mal, todo el daño, todo lo borde y sucio que este gobierno fabrica es culpa de otros, de la oposición y especialmente de VOX, el partido objeto de todos los insultos y asaltos desde el sanchismo, con sus manejos y sus hordas, su prensa y sus TVs. ¿Temor, envidia, odio, vergüenza, culpabilidad,...?

Y así, llega el día de la infamia (30 -5 - 2024), el día en que, para satisfacer el ego superlativo de un dadivoso amo, 175 esclavos doblan la cerviz, hincan la rodilla y lo que haga falta en el Congreso, y dan un sí renuente para que no les falte el pienso y la paja en sus sucios pesebres.

Esa infamia me recuerda unas palabras del profeta Isaías maldiciendo a quienes pisotean los derechos negando toda justicia: ”¡Ay de los que establecen decretos inicuos y publican prescripciones vejatorias para oprimir en el juicio y privar de sus derechos a los humildes del pueblo!” Asegurada la infamia, al minuto salta por los aires pues una parte de los infames auguran nuevas infamias sabiendo que tienen al infamante cogido en sus propias infamias. Es ciego, sordo, mudo y manco; nada ve, ni oye, ni entiende fuera de su ego superlativo.

Tal es así que acaba de proclamar que ellos, los zurdos han creado en España el Estado de Bienestar; y es cierto – de las rarísimas veces que dice una verdad – pues él; sus ministros, esos desconocidos "que tan bien ejercen sus desconocidas funciones"; los parlamentarios todos calladitos; sus muchos cientos de asesores, esos que le aplauden cuando dice chorradas, o sea, cada vez que habla; los incontables gandules en sus múltiples chiringuitos; el gran lobby LGTBIPQA+ que dicta leyes contra familia, contra infancia, contra niños y adolescentes distópicos, que predica su ideología genérica, y otras muchas intervenciones todas distópicas; muchos gandules más, especialmente ocupantes pagados para crear inseguridad, violencia y temor en las calles de España. Todos ellos sí, cierto, han montado el exclusivo Estado de Bienestar para ellos, a costa de otros 30 millones de españoles lanzados al Estado de Malestar. Ese es el gran éxito de la gobernanza sanchista, ese es Perico embaucador a base de conflictos infames dentro y fuera de España.

España, con la total ausencia de BIEN COMÚN, que es el criterio base de todo buen gobierno, tiene el Estado de Bienestar en exclusiva para el sanchismo en el que pululan los 175 votantes del sí criminal en el día de la infamia.