Derecha extremada (D.E.)

Si el futuro de España es Europa y Europa gira a la derecha, España ha de optar por avanzar en la derecha moderna diseñada en el resultado de las elecciones europeas pasadas o anclarse en el pasado que representa la izquierda. Ancla impuesta por una socialdemocracia agotada a cuestas del radicalismo que anida en el sanchismo; con compañías y pelajes varios, no siempre compatibles.

El título ‘Derecha Extremada’ es de José Juan Toharia. Diez de junio. Nueva Economía Fórum. Casino de Madrid. Compartía tribuna con Pablo Pombo para analizar los resultados de las elecciones europeas 9J. El 80% de los españoles dicen que la clase política es un problema y que no se sienten representados por ella, empezaron. Ahora toca turno a la ‘Derecha extremada’ con la izquierda dividida. Síntoma, ‘Se acabó la Fiesta’. Tres escaños como Sumar y ‘Ahora República’, uno más que Podemos y dos más que Junts y la coalición electoral Ceus. La clase política ha perdido contacto con la realidad. El 75 % del electorado cree en la democracia sin compartimientos estancos.

Resultados. Sensatez, sin comentarios como el de una ministra desesperada. PSOE pasará por el purgatorio. No a proyecto de país para una generación. PSOE campaña en confrontación. PP no a Sánchez. Vox vago. Podemos impugnado. PP y PSOE ganan peso en sus grupos europeos. Sánchez calló la amnistía aprobada y no sancionada. El PSOE sobrevive porque succionó lo que había a su izquierda. Dos sectores socialistas: el que cree que puede servir con el affaire Begoña-corrupción; y el contrario. El corto plazo empieza mañana, el medio dentro de cinco años. Von der Layen. El primer ministro belga dimite. Macron impone elecciones. Antonio Costa. Recoleta. La extrema derecha ganará gobiernos pronto. Cohabitación en Francia. Crisis socialista en Alemania. Bélgica a la derecha. Liberales, socialdemócratas y conservadores en pacto. Sánchez no dormía con Iglesias en gobierno y lo asumió. Vox es demócrata, la extrema izquierda española no. La derecha extremada puede ser un problema; y una oportunidad. Los partidos políticos no funcionan. La prensa debe superar la crisis con redes sociales que desbordan la información. La crisis actual no es la de 2008, ahora es, además, generacional. La juventud se ha apartado de la izquierda. El principal problema no es el cambio climático, es la pirámide de edad con ingeniería genética. Atención porque Vox es un partido de gobierno. Debilidad de Sumar. Alvise es el síntoma que señala a Sumar. Los partidos políticos han tomado el rol de excitar a la sociedad. Comisión Europea con carácter centrípeto, en España impensable. El Consejo Europeo va a ser una catástrofe. Contra qué partidos se ha votado. Iglesias buscó unir a la izquierda que compró Sánchez. El frentismo produce pérdida de autonomía. Movilizar a los nuestros es distinto a persuadir a los adversos. Victorias amargas y derrotas dulces.

El problema es que estamos en la estrategia de Podemos previa a la crisis de Podemos. La batalla entre la izquierda y derecha es distinta a la de la izquierda regresiva, que cita Felipe González. A la vista, posibilidad de una Internacional nueva en la izquierda. En las elecciones participó un 6% menos que en Francia y un 10% menos que en Alemania. Rubalcaba bajó 3 puntos y demitió, con Sánchez la bajada es de 4 puntos. El PP tiene motivo para estar satisfecho, pero debe mejorar ofertas. Estas elecciones parecerán que no han ocurrido. El 70% de los votantes del PSOE y PP dicen que se sienten separados, pero todos dicen que ambos deben entenderse. No es fácil homologar al PSOE con el socialismo europeo, busca la confrontación pero es necesario que recupere voluntad de pacto.

El giro de Europa a la derecha es claro. A partir del 9-J el progreso no es compatible con la izquierda. En España, el futuro no depende sólo del sanchismo ni de los que lo mantuvieron y sostienen. Procés, independentistas, reparto de prebendas. Además, Carles Puigdemont huido y el acecho. El tufo a corrupción impone la acción de los poderes del Estado ajenos al Ejecutivo. Legislativo y Judicial. Para poner orden los dos y restituir a la sociedad el daño que determinen los jueces. Si para el futuro europeo y español la izquierda es irrelevante, la alternativa-solución hay que buscarla en la derecha. Ésta puede ser extrema, de centro, o ligera. Sola o en coaliciones. En atención a Toharia y porque el calificativo es oportuno y bueno: derecha extremada (D.E.)