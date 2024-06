Convocatoria: 5ª Antología Internacional de Poesía Sabersinfin

Como cada año me es grato compartir los pormenores para la conformación de la Antología internacional de poesía Sabersinfin, en esta ocasión la quinta edición.



Aquí las bases:

CONVOCATORIA

5.ª Antología Internacional de Poesía Sabersinfin.

SABERSINFIN, proyecto internacional de educación permanente con dieciocho años de trayectoria y su plataforma editorial, invita a escritores de todos los países a participar en su 5.ª ANTOLOGÍA INTERNACIONAL DE POESÍA, cuya finalidad es conformar un compendio literario incluyente de poesía actual. La temática será libre.

BASES

RECEPCIÓN Del 8 de junio al 15 de julio, 2024

TEXTO Podrá participar cualquier persona mayor de edad sin distinción de raza, género, religión o clase social. La extensión máxima de su propuesta es la siguiente: un (1) poema de 50 versos, o dos (2) de 25 versos. En prosa poética será máximo 500 palabras. No es indispensable que el material sea inédito. Deben enviarse en formato Word, con letra times new roman, número 12, a espacio simple. En una hoja aparte una semblanza biográfica que no exceda las 10 líneas, con letra del mismo tamaño y una fotografía actualizada con buena resolución en formato JPG.

ENVÍO Los interesados deben enviar su propuesta al correo: antologiasabersinfin@gmail.com En el asunto colocar: 5a ANTOLOGÍA INTERNACIONAL DE POESÍA SABERSINFIN + NOMBRE DEL PARTICIPANTE

SELECCIÓN El jurado estará integrado por poetas de reconocida trayectoria, quienes realizarán la selección de los participantes.

RESULTADOS El 1 de agosto de 2024 se darán a conocer a las personas que fueron seleccionadas. Presentación durante el mes octubre de 2024.

PARTICIPACIÓN Una vez que reciban el correo de aceptación e inclusión en la antología, se le enviará un comunicado a las y los poetas, donde se explicará los pasos a seguir. Entre ellos, un depósito de setecientos cincuenta pesos mexicanos (750.00 mn), si se trata de participantes mexicanos o radicados en el país, y para quienes tengan otra nacionalidad y radiquen en el extranjero deben depositar 50 dólares americanos. Con este depósito se garantizará la participación y el envío de un ejemplar en físico hasta su lugar de residencia. Además, la promoción de la obra de los poetas en programas especiales, que se transmitirán en nuestro portal SABERSINFIN.COM. La presentación del libro se hará de forma presencial en la ciudad de Puebla, México, con transmisión simultánea para aquellos poetas que no se encuentren en la ciudad. Se entregará reconocimiento de participación.

DERECHOS DE AUTOR Cada participante conservará los derechos de autor de su obra y sólo concederá la autorización respectiva para que sean incluidos en la presente antología y en el portal SABERSINFIN.COM. Los derechos de autor de la antología serán de SABERSINFIN.COM

Esperamos la participación entusiasta de las y los amantes de la poesía.