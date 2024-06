Relato desgarrador y luminoso de Isabel Allende

Hace ya 30 años de la obra más personal de Isabel Allende, "Paula" (1994), donde en un relato conmovedor nos habla de la enfermedad y muerte de su hija, y a través de una profunda exploración del dolor, nos habla también del arte de escribir novela, de la memoria y la esperanza. La obra es una mezcla de autobiografía y carta íntima dirigida a su hija Paula, quien se encuentra en coma debido a una enfermedad rara. El libro es un tributo a la vida de Paula y una reflexión sobre el amor, la pérdida y la resiliencia.

Ernesto, el esposo de Isabel, siente con urgencia el peligro que enfrenta su hija (“en torno a tu cama se helaba el aire y se confundía el tiempo”) y corre al hospital. Mientras tanto, Isabel está atrapada en un remolino de recuerdos y reflexiones: “49 años a la carrera, en la acción y la lucha, tras metas que no recuerdo, persiguiendo algo sin nombre que siempre estaba más allá... me sobran los días para reflexionar, nada que hacer, sólo esperar,... con un esfuerzo brutal y de toda mi vida remando río arriba; estoy cansada, quiero dar media vuelta, soltar los remos y dejar que la corriente me lleve suavemente hacia el mar”, rememora su vida marcada por la lucha y la búsqueda constante. Allende describe con sinceridad y crudeza los momentos más oscuros de su vida, incluyendo un "melodrama tibial" que casi le cuesta a sus hijos y su propia vida. La intensidad de sus relaciones pasadas y las peleas triviales que se convertían en grandes conflictos son un reflejo de su estado emocional turbulento. A los 37 años, Isabel decide curarse del "vicio del enamoramiento", un sentimiento que solo le ha traído complicaciones y sufrimiento. Esta decisión es un intento de protegerse de nuevas heridas, aunque el amor frustrado sigue siendo una herida abierta. La narrativa de "Paula" no solo se centra en la tragedia personal de la autora, sino que también aborda cuestiones más amplias: reflexiona sobre la conexión entre la tristeza profunda y el cáncer, sugiriendo que las emociones pueden afectar la salud física. Tras su separación, Isabel experimenta una mezcla de rebeldía y resignación, enfrentándose a los desafíos de criar a su hija en un entorno hostil y lleno de peligros, incluyendo la influencia de las drogas en los barrios más sórdidos. Habla de la obra, el reescribir de su vida, experiencias pasadas como sus años en el colegio de Caracas. La novela de Isabel Allende se construye como una tapicería compleja, donde cada puntada cuenta y cada detalle importa: “cuentan sobre todo la resistencia y la disciplina, es cómo abordar una compleja tapicería con libros en muchos colores, se trabaja como al revés, pacientemente, puntada a puntada, cuidando los detalles para que no queden nudos visibles, siguiendo un diseño largo que sólo se aprecia al final”, en la última puntada en el reverso es cuando puede irse uno al derecho y puede verse el dibujo terminado. A diferencia de los cuentos, que requieren precisión y rapidez, la novela es un proyecto de largo aliento que demanda resistencia y disciplina. Isabel compara el proceso de escribir una novela con la creación de una obra de arte, donde el diseño completo solo se aprecia al final, cuando se ve el dibujo terminado. En "Paula", Isabel Allende también se adentra en la naturaleza del amor y la pérdida. Sugiere que tal vez estamos en el mundo para buscar el amor, solo para perderlo repetidamente. A través de estas experiencias, acumulamos cicatrices que llevan la marca de nuestras batallas emocionales. Estas cicatrices, aunque dolorosas, son un testimonio de nuestra capacidad para amar y sanar. "Paula" es un libro que trasciende la narrativa convencional. Es una carta de amor, una elegía y una meditación sobre la vida y la muerte. A través de su escritura, Isabel Allende invita al lector a compartir su dolor y su esperanza, ofreciendo una visión profundamente humana de la experiencia de la pérdida y la redención. En resumen, "Paula" es una obra profundamente emotiva que combina la autobiografía con una carta personal, explorando temas universales como el amor, la pérdida, y la resiliencia. Isabel Allende, con su prosa evocadora y sincera, nos lleva a través de su dolor personal y nos muestra la belleza de encontrar esperanza en medio de la tragedia. Tal vez estamos en el mundo para buscar el amor, ir tejiendo un tapiz donde hay pérdidas, pero donde resalta sobre todo el amor, una confianza de que después de tejer nuestra parte volvemos a encontrarnos con aquellos que ya nos dejaron, y una herida luminosa nos recuerda esa querencia. Por eso estamos orgullosos de esas cicatrices que llevamos.