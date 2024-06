El temor de Dios es el principio de la sabiduría

Esta frase no es mía, es bíblica. Hablar de temor a Dios en esta sociedad que no cree en su existencia, parece un absurdo, un sin sentido, y además se ha hecho una Iglesia Católica “azucarada”, en la cual la frase más repetida es que nos amemos como hermanos.

Me he pasado muchas horas junto a Cristo en el sagrario, y de esas muchas horas, casi siempre estoy yo solo con El. ¿Alguien ha pensado en el sufrimiento de Cristo, sudando sangre por el sufrimiento, escupido, abofeteado, azotado con saña infernal, coronado de espinas, cargando con la Cruz hasta cima del Calvario, despojado de sus vestiduras, crucificado y muerto en la Cruz? Pero ¿Por qué tanto sufrimiento, tanta angustia, aniquilado, destruido?

PUES TODO FUE POR MIS PECADOS Y POR LOS TUYOS, PARA LIBERARNOS DE LA ESCLAVITUD DEL PECADO Esto no es una fábula, es el reflejo del Amor de Dios por el hombre, crucifica a su propio Hijo para que nosotros tengamos VIDA.

Si este breve relato no conmueve tu conciencia, pídele a la Santísima Virgen que te conceda la gracia de sentir tu dolor y arrepentimiento. Si esto haces experimentarás el gozo, la paz y la alegría, y así sabrás cual es la verdadera SABIDURIA.