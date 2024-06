Fuengirola se viste de literatura y arte con FUROM 2024

El pasado fin de semana Fuengirola se vistió de cultura y arte con la celebración de la tercera edición del Encuentro Literario y Cultural Furom 2024. El encuentro se llevó a cabo en el Yacimiento Romano, Finca del Secretario ubicada en el centro de Fuengirola donde se dieron cita más de 300 autores de toda España para promocionar sus obras. Además de escritores, acudieron editoriales, grupos literarios, bailaores, cantaores y asociaciones literarias, así como también blogueros, youtubers y medios de comunicación especializados en literatura y arte.



Paqui Martínez y el colectivo Generación Espontánea son los organizadores de esta iniciativa cultural que cuenta con todo el apoyo del Ayuntamiento de Fuengirola.

La noche del viernes 31 de mayo los participantes de Furomasistieron a una velada de bienvenida en el salón de actos de la casa consistorialdonde fueron recibidos porD. ª Ana Mula, Alcaldesa de Fuengirola; Dª Rosa Ana Bravo Martín,Teniente de Alcalde de Los Boliches, Concejala Delegada de Hacienda, Recaudación y sanciones;D. Rodrigo Romero Morales,Primer Teniente de Alcalde, Concejal de Cultura, Turismo, ARE y Proyección Exteriory las organizadoras del encuentro.

En dicho acto, la alcaldesa afirmó sentirse satisfecha y agradecida con la realización de este evento en Fuengirola que más que un evento de ámbito nacionalse ha convertido en un evento de carácter internacional y acotó; “Fuengirola es mucho más que playa y sol y lo estamos demostrando con este Furom”.

Del mismo modo, la organizadora, Paqui Martínez se mostró feliz y agradecida por la gran acogida que hatenido Furom un año más, al tiempo que dijo; “Han sido muchos meses de arduo trabajo, sobre todo trabajar en equipo, de noches sin dormir, de un móvil que echaba humo, pero sin duda alguna, ha valido la pena” puntualizó.

La jornada del sábado 1 de junio fue inaugurada por ; Dª Rosa Ana Bravo Martín,Teniente de Alcalde de Los Boliches, Concejala Delegada de Hacienda, Recaudación y sancionesquienafirmó sentirse felizde poder congregar a tantos escritores, tanto de Fuengirola, como del resto de España lo que significa un verdadero orgullo y más en el enclave fantástico donde se celebra, como lo es la Hacienda del Secretario, en Los Boliches.

“Este Furom año tras año va a más yeso es lo que pretendemostrasladar, lacultura, la escritura y por supuesto, queremos que la gente nos conozca y que venga a Fuengirola. Y como no, agradecer a Paqui,quien es la responsable de que este Furom sea un éxito” aseveró.De igual manera, agradeció a todos y cada una de las delegaciones implicadas para que la realización del evento se desarrolle de la mejor forma posible, como son; limpieza, protección civil, biblioteca,cultura y la alcaldía.



Durante toda lajornada los asistentes pudieron disfrutar de presentaciones de libros por temática; poesía, humor, erótica, romántica, ficción, novela negra, y donde no faltó el rincón infantil, un espacio para los más peques de la casa.

Como colofón, cerró el encuentro la cantante malagueña Noelia Franco quien se dio a conocer en la edición de 2018 del afamado programa musical español Operación Triunfo, quien puso de pie a los asistentes que disfrutaban y coreaban sus canciones.