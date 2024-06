​Arde Bogotá, Shinova, Sidonie y Barry B conquistan la segunda jornada del Festial!

El esperado Festial! ha dado comienzo a su primera edición. Alcázar de San Juan se ha convertido epicentro de la música y la diversión para miles de asistentes que se han congregado para vivir una experiencia única en el Auditorio Corazón de La Mancha de Alcázar. En su segundo día, el viernes 31 de mayo, el festival ha presentado una selección inigualable de artistas que han cautivado al público desde el escenario.

El ambiente festivo comenzó a primera hora de la tarde, con miles de fans ansiosos por disfrutar de la música en directo y el gran ambiente creado en el pueblo, lo que ya comenzó a detectarse en la presentación del día anterior, protagonizada por Gara Durán, Adreew, Eva McBel y Stanz DJ. Esta vez, Arizona Baby, Julieta 21 y Eyelet fueron los culpables de convertir al pueblo en un recinto con la mejor música en directo.

Los artistas que han tocado en el escenario durante esta jornada inaugural han ofrecido actuaciones excepcionales que han dejado huella en todos los presentes. La tarde arrancó con Claim, inaugurando el escenario, que hizo vibrar a los asistentes con temas como 'Suspiros de España' o 'El Dorado'. Seguidamente, Comandante Twin mantenían el ritmo con su 'Sangrar a Borbotones', conquistando a todos los presentes también otros temas más lentos como 'Sin ti'.

Tiempo después, Barry B sorprendió al público con su energía, haciendo a todos brincar con temas como 'Soleá'. Mientras que Sidonie continuó la velada con su propuesta musical llena de ritmo y buenrrollismo, manteniendo al público en constante movimiento. Para luego dar paso a los esperados Arde Bogotá, quienes hicieron brincar a todo el público con su 'Cowboys de la A3'.

Acto seguido, llegaron Shinova, con su nuevo disco 'El Presente' bajo el brazo. Hicieron una gran demostración de sus últimos temas, que el público ya corea sin dudar, como 'Alas', 'Gloria' o 'Berlín'. Sin olvidar los temas que nos hacen tanto saltar como emocionarnos: 'La sonrisa intacta' o 'Te debo una canción'.

La noche finalizó con el esperado momento de We Are Not Dj's, manteniendo a todo el público arriba y dispuesto a seguir la fiesta en el Bar Cartelera con Dj Sito.

El segundo día de esta primera edición del Festial! ha sido todo un éxito y ha sentado las bases para lo que promete ser el comienzo de un evento épico, reuniendo a 4.000 personas. Así continuará siendo este sábado, cuando será el turno de otros grandes artistas como La La Love You, Sidecars, Travis Birds o Sienna, entre muchos otros. Aunque sin contar finalmente con la participación de Amaral por enfermedad, deseando ante todo la pronta recuperación de Eva.