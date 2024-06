​F-PACE 90º Anniversary para celebrar los 90 años de Jaguar

Jaguar celebra 90 años de diseño, rendimiento e innovación pioneros cuando ya está muy cerca de un futuro completamente eléctrico con una nueva edición especial de uno de sus vehículos con más éxito: el SUV de lujo y alto rendimiento F-PACE.



El modelo 25.5MY 90th Anniversary (disponible en todos los modelos salvo el SVR y 400SPORT) será la última versión del F-PACE. Cuenta con insignias sutiles, un exterior con guiños al R-Dynamic y varias opciones que incluyen color metalizado, llantas de aleación con periférica 3D. Por dentro, los asientos reforzados con pespuntes en contraste, la tapicería en color Ebony y los revestimientos interiores de aluminio crean un ambiente lujoso.

Los clientes pueden escoger entre las especificaciones S y SE con una variedad de motores que incluye el Mild-hybrid y el vehículo híbrido eléctrico enchufable. Este último ofrece una autonomía de conducción completamente eléctrica de hasta 65 km (WLTP) y una capacidad de carga rápida de CC que permite llenar la batería del 0 al 80 % en tan solo 30 minutos.

El SVR 575 Edition es la joya de la gama F-PACE y un homenaje al motor de combustión interna con su potente V8 sobrealimentado, que ofrece un rendimiento excepcional y —gracias a su sistema de escape activo de válvula variable— una banda sonora a su altura.

La esencia del F-PACE SVR es el rendimiento, impulsado por la potente personalidad del V8 5.0 sobrealimentado de Jaguar. Con una potencia aumentada de 575 CV, el SVR 575 Edition es el F-PACE más potente de la historia y ofrece una combinación exclusiva de prestaciones y emoción. Con un par de 700 Nm, puede pasar de 0 a 100 km/h en solo 4,0 segundos.



El SVR 575 Edition se beneficia de una exclusiva carrocería SVR con un paragolpes delantero optimizado para el rendimiento, en color Black Exterior Pack con contorno de parrilla y branquias en el capó de color negro, y un paragolpes trasero SVR con detalles en negro. El SVR 575 Edition también incluye llantas de aleación forjadas de 22 pulgadas con acabado de pulido a espejo y contraste en color Satin Technical Grey.

En el interior, los asientos Performance de antelina y piel Windsor —climatizados (frío/calor) con ajuste eléctrico de 14 posiciones— ofrecen comodidad al tacto, aunque también están disponibles en piel semi-anilina. El volante está decorado con el logotipo SVR, mientras que el revestimiento de aluminio es exclusivo de los modelos SVR.



Rawdon Glover, Managing Director de Jaguar, afirmó: "El F-PACE ha ofrecido a los clientes nuevos de la marca una variedad de modelos: desde el eficiente vehículo híbrido eléctrico enchufable hasta el F-PACE SVR de alto rendimiento. Ha hecho las delicias de nuestros clientes en todo el mundo con su liderazgo inherente en calidad y diseño. Mientras nos vamos preparando para un futuro totalmente eléctrico, la edición del 90º Anniversary es el homenaje ideal para celebrar nueve décadas de diseño, rendimiento e innovación pioneros."





Tanto la edición del 90º Anniversary del F-PACE como el SVR 575 Edition se podrán encargar a partir del 16 de mayo de 2024 en www.jaguar.es.

90 años de innovación en Jaguar

Detrás de la edición del 90º Anniversary del F-PACE hay una historia de nueve décadas (1935-2025) de liderazgo en el sector de la automoción. Ocupa un lugar destacado en el legado de Jaguar por haber sido su primer SUV entre un extraordinario linaje de vehículos e innovaciones.

El espíritu pionero de Jaguar se remonta a los años treinta y se aceleró en la década de los cuarenta con el desarrollo del motor XK, que se siguió produciendo durante 40 años y se convirtió en la piedra angular del éxito en el automovilismo.



El primer deportivo Jaguar fue un roadster biplaza con una elegancia y un confort sin igual. Los primeros 240 vehículos tenían una carrocería de aluminio hecha a mano e iban equipados con el nuevo motor XK DOHC 3.4 de la compañía con seis cilindros en línea y 160 CV. Gracias a su velocidad máxima de 193 km/h, el XK120 se convirtió en el vehículo de fabricación en serie más rápido del mundo. Jaguar lo demostró en una autopista cerrada al tráfico del municipio belga de Jabbeke, donde alcanzó los 203 km/h. Entre los numerosos éxitos automovilísticos del XK120 destacan las victorias en los rallies Alpine de 1951 y 1952.

En 1951, el C-Type, con su estructura triangulada multitubular que reducía el peso, se convirtió en el primer Jaguar en ganar las 24 Horas de Le Mans a la primera, y batiendo récords de distancia recorrida y velocidad media. Tras esa victoria, los ingenieros de Jaguar desarrollaron una tecnología pionera de frenos de disco en colaboración con Dunlop. En Reims en 1952, el C-Type pasó a ser el primer vehículo con frenos de disco en ganar una carrera internacional.

En 1961 se presentó uno de los vehículos más icónicos del mundo, el Jaguar E-Type, que estableció nuevos estándares de diseño y rendimiento automovilísticos, y del que se fabricaron más de 70.000 unidades en 14 años. Este icónico modelo, que se ofrecía como roadster biplaza o coupé Fixed Head, fue consecuencia directa de una obsesión por la aerodinámica. Con una versión 3.8 del motor XK de 265 CV con carburador triple, podía pasar de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos. En 1964, la cilindrada del motor XK aumentó a 4,2 litros y, en 1966, se incorporó a la gama un coupé Fixed Head con distribución 2+2. En su versión Series 3, el E-Type se convirtió en el primer Jaguar en incorporar el nuevo y potente motor V12 5.3 de 272 CV, fabricado íntegramente en aluminio, que estableció nuevos estándares de suavidad y refinamiento.

Otro Jaguar que se ha adjudicado el título de vehículo más rápido del mundo es el XJ220. Entró en producción en 1992, y se fabricaba con una estructura avanzada de aluminio en forma de panal de abeja que lo hacía tan inmensamente resistente como ligero: solo pesaba 1.470 kg. Con una velocidad máxima en pruebas de 213 mph en 1991, sigue siendo el vehículo de fabricación en serie más rápido de la historia de Jaguar.



El glorioso motor V8 5.0 vio la luz en 2009 y sustituyó al aclamado V8 4.2 de Jaguar. Al igual que su predecesor, el motor con 32 válvulas y cuádruple árbol de levas fabricado íntegramente en aluminio al principio estaba disponible en las versiones atmosférica y sobrealimentada (en una serie de vehículos Jaguar) y ofrecía más potencia, un mayor par y una elegancia superior. El F-TYPE lleva este motor desde 2012 y el F-PACE SVR, desde 2018.

El siguiente hito de ingeniería pionera llegó cuando Jaguar presentó en 2018 uno de los primeros vehículos eléctricos premium del mundo: el I-PACE. Con una arquitectura en aluminio hecha a medida para vehículos eléctricos, es la estructura de Jaguar con mayor rigidez torsional hasta la fecha, con una distribución de peso equitativa y motores dobles diseñados por Jaguar de 400 CV y 696 Nm de par. Desde su salida al mercado, el I-PACE ha recibido más de 90 premios, incluido un triplete inédito en los World Car of the Year Awards 2019 (World Car Design of the Year, World Green Car y World Car of the Year), y el de Coche del Año en Europa 2019.



Jaguar se transformará en una marca de lujo totalmente eléctrica a partir de 2025, con vehículos de expresión única con pioneras aportaciones tecnológicas y un diseño visionario.

F-PACE

El F-PACE es transcendental porque fue el primer SUV de Jaguar. Este vehículo de fabricación en serie se vio por primera vez en 2013 con el sensacional prototipo C-X17, y su debut fue espectacular: el F-PACE completó un loop ante el público en directo en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 2015, batiendo el récord Guinness y causando una excelente impresión.

Sobre la base de la innovadora arquitectura con alto contenido de aluminio y sistemas avanzados de chasis y suspensión, el F-PACE trajo un soplo de aire fresco a la clase de los SUV con una combinación sin parangón de rendimiento, integridad del diseño y funcionalidad. Su singularidad le valió el reconocimiento del sector y, en 2017, fue galardonado con los premios World Car of the Year y World Car Design of the Year. Se convirtió en el Jaguar de venta más rápida y el más condecorado de la historia con más de 90 premios y más de 328.000 unidades producidas.

En 2018 se presentó el F-PACE SVR equipado con un motor V8 5.0 sobrealimentado con una potente personalidad que ofrecía un rendimiento aún mayor. En 2020, una actualización integral dio lugar a un diseño exterior mejorado, un interior renovado, una conectividad avanzada y, por primera vez, motores electrificados: fue una de las actualizaciones más completas que Jaguar ha dedicado a un modelo.

Junto con los motores Mild-hybrid, que incluían motores de gasolina y diésel de seis cilindros en línea, en 2022 se presentó el primer F-PACE híbrido enchufable (el P400e), que ha ido evolucionando para ofrecer una autonomía de conducción completamente eléctrica de hasta 65 km (WLTP).

Jaguar se transformará en una marca de lujo totalmente eléctrica en 2025, con vehículos de expresión única con pioneras aportaciones tecnológicas y un diseño visionario. La gama actual de Jaguar incluye el SUV de rendimiento totalmente eléctrico I-PACE, el SUV de alto rendimiento F-PACE, el SUV de alto rendimiento compacto E-PACE, las berlinas XE y XF, el XF Sportbrake y el deportivo F-TYPE.

Jaguar se ha diseñado y desarrollado en el Reino Unido y se comercializa en 117 países. Forma parte de las marcas de la House of Brands de JLR junto con Range Rover, Defender y Discovery.

