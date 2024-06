Lambán, ex presidente del Gobierno de Aragón, es hoy senador y Secretario General del PSOE en Aragón. No pretende regresar a la primera fila de la política, pero sí intentar que el relevo que debe producirse en el PSOE aragonés vaya en la línea de lo que él considera que son las cuestiones básicas a las que su partido debería seguir siendo leal. El espíritu de 1978, y no el de 1936, es el faro en cuya luz se fija Lambán. No es el único socialista que cree en esto, pero por alguna extraña razón no consiguen que este ideal cale en la vida interna del partido