Energía Vitalista: encendiendo la mecha de la resiliencia y la determinación en tiempos de Incertidumbre

En las inmediaciones del imponente y remozado estadio Santiago Bernabéu, donde los seguidores de Taylor Swift, la J.K. Rowling del pop, esperan impacientes la celebración de dos conciertos enmarcados en The Eras Tour, se encuentra uno de los centros de Utopicus en el que ofrecen espacios de trabajo flexibles diseñados para empresas de cualquier tamaño.



En dicho entorno, Ami Bondía junto al periodista Ricardo Marí, ha presentado su obra más reciente con su sello editorial habitual, Círculo Rojo, que lleva por título Energía Vitalista, destinada a ayudar a aquellos que necesitan herramientas para enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y determinación, especialmente en tiempos donde reina la incertidumbre.

Además, enunciaban en primicia que dicha presentación formaba parte del primer episodio de la cuarta temporada del podcast de Ami, Mundo de Valientes, espacio en el que Ami entrevista a referentes del desarrollo personal y empresarial.

En su libro, Ami explora cómo las personas que consideran que todo es relativo, tienen un propósito en la vida, se rodean de personas pila, le dan importancia a la gratitud, contemplan el autoconocimiento como su mejor brújula o celebran las pequeñas metas son aquellas que gozan de dicha energía vitalista.

Más allá de los típicos tópicos, se podría decir que, fundamenta esta energía en principios como “Donde hay vida hay esperanza”, “El amor es la mejor medicina” y “Las penas compartidas son menos penas, mientras que las alegrías compartidas son más alegrías”.

Desde la experiencia propia

Cada libro de Ami tiene un trasfondo autobiográfico, y este no es una excepción. Que la vida tiene poco de viaje organizado y está llena de imprevistos que irrumpen para desbaratar los planes, lo experimentó Ami en sus propias carnes. Fruto de una de estas eventualidades que la pusieron a prueba, surge Energía Vitalista, de su lucha contra una mediastinitis, una infección potencialmente mortal que amenazó sus órganos vitales y con una tasa de supervivencia del 30%.

Enfrentarse a ese desafío marcó uno de los momentos más complicados y decisivos de su vida. Afortunadamente, pudo librar esta batalla y renacer con la intención de aprovechar al máximo la oportunidad de contar con este tiempo extra, convencida de que, si logras que no te afecten negativamente las circunstancias inesperadas y que rompen tus planes, estarás mejorando considerablemente tu calidad de vida.

Consciente de que nuestros pensamientos son “paquetes de energía” y de la influencia mutua entre estos pensamientos y nuestro estado energético, Ami encontró en esta comprensión un punto de apoyo fundamental para atravesar la tempestad, desafiando no solo su fortaleza mental y emocional, sino también su maltrecho físico.

Aunque en el hospital llegó a coquetear con la parca, utiliza una narrativa ingeniosa y tejida con hilos de humor para recordarnos que, incluso en los momentos más oscuros, una sonrisa puede ser un rayo de luz.

Reconoce con franqueza que se le cayó la venda cuando fue consciente de que la vida y la muerte son pareja de baile y de que gracias a la primera tenemos tiempo para danzar y que, con la segunda, podemos valorarlo.

Las claves de la Energía Vitalista

En la segunda parte, bajo el epígrafe de Energía Vitalista, Ami nos presenta las claves que le permitieron a ella superar este desafío. Estas cinco claves para impulsar la resiliencia y la determinación incluyen el autoconocimiento, la mentalidad BOOM (Busca tu pasión, Olvida el confort, Omite los límites y Marca la diferencia), la estrategia, la optimización de recursos y la gratitud. Siguiendo el sabio consejo de Nelson Mandela, que nos recuerda que el verdadero valor no radica en la ausencia de miedo, sino en superarlo, Ami nos insta volar alto y a perseguir nuestros sueños sin dejar que el miedo nos detenga.

La música, desde muy joven, ha sido una parte esencial en la vida de Ami, de ahí que no concibe la presentación de una nueva obra sin el acompañamiento de una banda sonora.En este sentido, Energía Vitalista no iba a ser menos y cuenta con la canción homónima, compuesta por la joven artista Sevarley, la cual sugiere que la manera más acertada para afrontar los problemas es darles la importancia adecuada, y adoptar la mejor versión de uno mismo para superarlos.

Retrato de Ami Bondía



Ami ha revolucionado la forma en que concebimos el desarrollo profesional y personal. Es la fuerza impulsora del movimiento Mundo de Valientes, que ha llegado a miles de personas en España y América Latina, fomentando el crecimiento personal a través de la tecnología y el empoderamiento profesional. Autora de libros inspiradores que han tocado el corazón de muchos, como Un café con Chan, Mundo de Valientes y Atrapachispas, este último en colaboración con su hermana Patricia. Su experiencia y conocimientos han llevado a colaboraciones con destacados programas de televisión, emisoras de radio y empresas multinacionales. Desde Google hasta el Foro Mundial de la Mujer en Monterrey, Ami ha dejado su marca en cada proyecto en el que se ha involucrado. A lo largo de su vida, Ami aprendió valiosas lecciones sobre enfoque, tenacidad y el poder de perseguir los sueños.

Su dedicación para hacer del mundo un lugar mejor y su pasión por ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial no pasan desapercibidos y la convierten en un modelo a seguir. Ha sido galardonada como "Mejor Comunicadora" y "Comunicadora con Empatía", recibiendo el reconocimiento de la Universidad Politécnica de Valencia y la Asociación de Periodistas de Valencia, respectivamente. Además, su nominación al "Premio Top 100 Mujeres Líderes" demuestra su impacto duradero en la sociedad.

Próxima parada

El 13 de junio, le toca el turno a la ciudad del Turia, donde toda aquella persona que se dé cita en el FNAC de la calle Guillem de Castro se llenará de energía vitalista.