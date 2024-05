Descubre los pasos a seguir para conseguir una boca saludable

Cepíllate correctamente después de cada comida

La mayoría de los dentistas recomiendan cepillarse los dientes al menos dos veces al día para mantener una buena salud bucal. Sin embargo, es aún mejor si puedes cepillarte después de cada comida. Ya sea que uses un cepillo de dientes eléctrico o manual, asegúrate de escoger uno que te permita alcanzar todas las áreas de tu boca. Los dentistas también sugieren cambiar el cepillo de dientes cada tres o cuatro meses.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de escoger un cepillo de dientes?

Es esencial que el cepillo de dientes que elijas sea de buena calidad y esté hecho de materiales seguros y cómodos. Usar el cepillo adecuado facilitará enormemente el mantenimiento de tu salud bucal. Algunas personas encuentran que los cepillos eléctricos ayudan a cumplir con los dos minutos recomendados por los dentistas para el cepillado.

Visita a tu dentista dos veces al año

Es crucial visitar al dentista regularmente para mantener una excelente salud bucal. Lo ideal es realizar al menos dos visitas al año para limpiezas y chequeos. Un odontólogo capacitado puede detectar problemas potenciales a tiempo y ofrecer soluciones prácticas. Además, con su ayuda, es más sencillo tratar caries y otras afecciones.

¿Para qué sirve la pasta de dientes y por qué es tan importante?

Selecciona una pasta de dientes que proteja tu boca contra la sensibilidad dental y combata caries, sarro, placa, gingivitis y manchas. Por eso es crucial elegir una de buena calidad que se ajuste a tus necesidades, ya sea que tengas sensibilidad dental o problemas de mal aliento.

Utiliza una técnica de cepillado adecuada

Mantén tu cepillo de dientes en un ángulo de 45 grados. Llega hasta el último diente de cada fila. Mueve el cepillo con movimientos cortos, del tamaño de un diente, para limpiar cada superficie. Los movimientos largos y rápidos suelen dejar áreas sin limpiar. Asegúrate de limpiar las tres caras de los dientes: frontal, trasera y superior.

Haz uso consciente del hilo dental

El uso del hilo dental es casi tan crucial como el cepillado. Mejora la salud dental al eliminar partículas de comida entre los dientes, disminuyendo la acumulación de placa y eliminando bacterias. Si tienes dificultades para usar hilo dental, prueba con hilo encerado o más ancho.

Utiliza hasta 18 pulgadas de hilo dental para tener una porción limpia en cada diente durante la limpieza. Curva el hilo en forma de C mientras lo deslizas hacia arriba y hacia abajo en cada diente. Asegúrate de usar hilo dental en ambos lados: frontal y trasero, tanto en los dientes superiores como en los inferiores.

Enjuágate en la mañana y en la noche

El enjuague bucal mejora tu rutina de limpieza dental con propiedades adicionales para matar gérmenes y prevenir la placa. Deja tu boca libre de gérmenes y limpia. Hay enjuagues bucales alcohólicos y sin alcohol disponibles.

No olvides cepillarte la lengua

A menudo, la gente olvida limpiar la lengua después del cepillado. Raspar la lengua es vital para mantener la salud bucal, ya que descuidarla puede llevar a enfermedades orales y mal aliento.

Asegúrate de beber más agua

Sabemos que el agua es la mejor bebida para la salud general y lo mismo aplica para la salud oral. Enjuaga tu boca con agua después de comer para eliminar residuos pegajosos y ácidos.

Evita alimentos y bebidas azucarados

La placa se forma por la combinación de azúcar, saliva y bacterias, descomponiendo el esmalte y causando caries. Evita alimentos y bebidas azucaradas para mantener tus dientes sanos.

Cepíllate al menos dos veces al día

Cepillarse dos veces al día previene el mal aliento, elimina bacterias y placa, y remueve manchas. Sigue la rutina de cepillar tu lengua, usar hilo dental y enjuague bucal para tener dientes limpios y sanos. Sé consciente de tu salud bucal, bebe mucha agua y evita el azúcar. Recuerda visitar al dentista regularmente para mantener una sonrisa radiante.