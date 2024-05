​Mili y jubilación anticipada: cómo te puede ayudar

En España, la experiencia de haber cumplido con el servicio militar obligatorio, conocido coloquialmente como "la mili", puede ofrecer beneficios significativos a la hora de considerar la jubilación anticipada.



Esta ventaja no solo reconoce el servicio prestado por muchos durante años, sino que también proporciona una ayuda esencial para aquellos que buscan retirarse antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación.



Beneficios de la mili en la jubilación anticipada







El término "mili" se refiere al servicio militar obligatorio que los ciudadanos varones debían cumplir hasta que esta obligación fue abolida a finales de 2001. Este servicio formó parte integral de la vida de muchos españoles y dejó una marca en su trayectoria laboral y de cotización de cara a la jubilación.

Con ello, el sistema de jubilación anticipada en España permite dos modalidades: voluntaria e involuntaria. La jubilación anticipada voluntaria es posible hasta dos años antes de la edad ordinaria de jubilación, requiriendo al menos 35 años de cotización. Por otro lado, la jubilación anticipada involuntaria, que se aplica en casos de cese no voluntario del trabajo, permite adelantar la jubilación hasta cuatro años con un mínimo de 33 años cotizados. En ambos casos, la experiencia en el servicio militar puede ser decisiva, especialmente para aquellos que están al borde de cumplir con los requisitos de cotización pero les falta un pequeño empujón para alcanzar los umbrales necesarios.

Según la normativa vigente, aquellos que realizaron la mili pueden añadir hasta un año a su cotización, facilitando así el acceso a la jubilación anticipada. Este beneficio también se extiende al servicio social sustitutorio y al servicio femenino obligatorio, reconociendo una gama más amplia de servicios prestados al país. Sin embargo, es importante destacar que este año adicional solo se cuenta cuando es estrictamente necesario para cumplir con los requisitos específicos de cotización de las modalidades de jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria.

Proceso y requisitos

Para que el tiempo dedicado al servicio militar sea considerado en el historial de cotizaciones, los interesados deben presentar en las oficinas de la Seguridad Social la documentación adecuada, que incluye la instancia oficial, una copia del DNI, y la cartilla militar. Este proceso asegura que el tiempo de servicio sea oficialmente reconocido y añadido al registro de vida laboral del individuo.

A pesar de los avances y la utilidad de esta medida para la jubilación anticipada, es relevante mencionar que el tiempo servido en la mili no se considera para la jubilación ordinaria. La jubilación estándar requiere de 15 años de cotización, de los cuales dos deben ser dentro de los 15 años anteriores a la solicitud de jubilación. La inclusión del servicio militar en este ámbito ha sido una reivindicación histórica que aún no ha encontrado eco en las políticas recientes.

La integración del tiempo de servicio militar en el cálculo de la jubilación anticipada es una ventaja significativa para muchos trabajadores que enfrentaron el deber de la mili. Este reconocimiento no solo valoriza el servicio prestado sino que también ofrece una ruta más accesible hacia una jubilación digna y merecida. Sin embargo, la limitación de este beneficio solo a la jubilación anticipada es un tema que continúa en debate, destacando la necesidad de consideraciones futuras que podrían extender estos beneficios a más aspectos del sistema de pensiones español.