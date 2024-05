El máster en Supply Chain de la Cámara de Comercio de Madrid: transformación digital y la excelencia logística

La gestión eficiente de la cadena de suministro se ha convertido en un factor crítico para el éxito empresarial. En respuesta a esta necesidad, la Cámara de Comercio de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid han unido fuerzas para ofrecer el máster en Supply Chain Management, un programa educativo innovador que no solo aborda las técnicas tradicionales de logística, sino que también integra formación avanzada en transformación digital, sostenibilidad y análisis de datos En España, el sector de transporte y logística no solo es vital por constituir el 69% del PIB, sino también por su rol dinamizador en la economía. En un entorno cada vez más globalizado, la gestión eficiente de la cadena de suministro se ha transformado en un pilar esencial para el éxito empresarial.

Ante este escenario, la Cámara de Comercio de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid han consolidado su colaboración para ofrecer el máster en Supply Chain Management, un programa educativo que responde a la creciente demanda de profesionales cualificados en el sector logístico, crucial para la economía española, que pone un énfasis particular en la transformación digital y las últimas tendencias que están redefiniendo el sector.

Con 700 nuevos puestos de trabajo demandados anualmente en el sector logístico, y un incremento previsto para los próximos años, los graduados del máster en Supply Chain Management aseguran su posicionamiento profesional en el sector.

Estructura y contenido del máster en Supply Chain

Este programa no solo proporciona habilidades para mejorar la operatividad de las cadenas de suministro, sino que también prepara a los estudiantes para asumir roles de liderazgo en áreas críticas como compras, distribución y transporte. Este recorrido incluye almacenaje, transporte y previsión de demanda, asegurando que los estudiantes puedan diseñar y ejecutar eficazmente cualquier segmento de la cadena de valor.

Este máster ofrece una formación intensiva de 450 horas, distribuidas de octubre a julio. Las clases se impartirán en modalidad executive, los viernes y sábados, lo que permite a los profesionales combinar sus estudios con responsabilidades laborales.

Además de las clases presenciales, el máster ofrece recursos digitales como un aula virtual y un campus online accesibles 24/7. Esto permite a los estudiantes acceder a materiales educativos desde cualquier dispositivo y lugar, lo que facilita la integración del aprendizaje en sus vidas profesionales sin interrumpir sus responsabilidades laborales.

El precio total del máster es de 8.900 € y cuenta, además, con el reconocimiento empresarial a nivel internacional, lo que amplía significativamente las perspectivas laborales.

Enfoque en innovación, tecnología y sostenibilidad

Una característica distintiva del máster es su doble enfoque en la tecnología avanzada y en la sostenibilidad. Lejos de ver la sostenibilidad como un desafío, el curso la trata como una oportunidad para mejorar las prácticas existentes. Las aplicaciones tecnológicas modernas, desde el análisis de grandes datos hasta la inteligencia artificial, son integradas para añadir valor a todos los procesos de la cadena de suministro.

Metodología y aprendizaje práctico

Una de las principales fortalezas del máster es su enfoque práctico, diseñado para desarrollar habilidades directivas y técnicas avanzadas en logística. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en visitas profesionales a lugares clave como las aduanas marítimas del Puerto de Valencia y ferias internacionales en IFEMA, además de empresas líderes en logística y distribución.

El programa cuenta con un claustro de profesores de alto nivel, compuesto por expertos y directivos del área de logística, transporte internacional y operaciones. Profesionales de empresas de renombre como ACCIONA, UPS y DHL participan activamente, no solo impartiendo conocimientos, sino también integrando a los estudiantes en la red profesional del sector.

Este programa está especialmente diseñado para profesionales activos en el sector logístico, así como para aquellos en áreas de compras, distribución y almacenamiento que desean profundizar su conocimiento estratégico. También es ideal para quienes buscan ascender o cambiar dentro de su campo profesional, preparándose para roles de liderazgo como Supply Chain Manager, Jefe de Almacén, Director de Transporte, entre otros.

El máster en Supply Chain Management de la Cámara de Comercio de Madrid y la Universidad Complutense es más que una formación académica; es una puerta hacia oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional en un sector vital para la economía global.