PLANORÁMICA: Pioneros en la formación de pilotos de drones

PLANORÁMICA se ha consolidado como una entidad líder en el ámbito de la formación de pilotos de drones, destacándose por su enfoque integral y profesional Ofrecen habilitaciones y cursos de pilotos de drones que capacitan a los futuros pilotos para operar drones de manera segura y conforme a las normativas vigentes en España y Europa. Este compromiso con la excelencia en la enseñanza ha posicionado a PLANORÁMICA como una referencia indiscutible en el sector

Cursos adaptados a la normativa

La reglamentación para el vuelo de drones está en constante evolución, tanto a nivel nacional como europeo. PLANORÁMICA se distingue por su capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas regulaciones y garantizar que sus programas de formación cumplan con los requisitos establecidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

Formación integral y especializada

La oferta formativa de PLANORÁMICA abarca desde cursos básicos para principiantes, hasta programas avanzados para profesionales que buscan especializarse en el sector de las aeronaves no tripuladas, obteniendo alternativas laborales reales. Entre los cursos más destacados se encuentran:

Curso bá sico de piloto de drones (A1/A3) : Dirigido a aquellos que desean iniciarse en el mundo de los drones, proporcionando los conocimientos fundamentales sobre legislación, seguridad y operación básica.

: Dirigido a aquellos que desean iniciarse en el mundo de los drones, proporcionando los conocimientos fundamentales sobre legislación, seguridad y operación básica. Curso avanzado de piloto de drones (A2) : Para dar un paso más avanzado en la formación como piloto de drones, con este curso se aprenden conceptos más amplios en cuanto a uso, procedimientos y manejo de aeronaves no tripuladas, en la subcategoría A2 de la categoría abierta, cumpliendo en todo momento con la legislación vigente y anteponiendo la seguridad las operativas.

: Para dar un paso más avanzado en la formación como piloto de drones, con este curso se aprenden conceptos más amplios en cuanto a uso, procedimientos y manejo de aeronaves no tripuladas, en la subcategoría A2 de la categoría abierta, cumpliendo en todo momento con la legislación vigente y anteponiendo la seguridad las operativas. Curso completo de piloto de drones: Con esta formación se obtienen todas las licencias de pilotaje en la categoría abierta y específica, para manejar drones que cumplan con un peso máximo al despegue de hasta 25kg.

Con esta formación se obtienen todas las licencias de pilotaje en la categoría abierta y específica, para manejar drones que cumplan con un peso máximo al despegue de hasta 25kg. Pack Profesional : Con este curso, además de la obtención de todas y cada una de las licencias de pilotaje, también incluye la formación de radiofonista, para que los alumnos puedan operar en espacios aéreos controlados, comunicándose con torre de control a la hora de operar en las inmediaciones de aeródromos, helipuertos o aeropuertos. De esta manera, pueden sacar el mayor rendimiento a tus operaciones, sin dejar escapar las oportunidades laborales que ofrece el sector.

: Con este curso, además de la obtención de todas y cada una de las licencias de pilotaje, también incluye la formación de radiofonista, para que los alumnos puedan operar en espacios aéreos controlados, comunicándose con torre de control a la hora de operar en las inmediaciones de aeródromos, helipuertos o aeropuertos. De esta manera, pueden sacar el mayor rendimiento a tus operaciones, sin dejar escapar las oportunidades laborales que ofrece el sector. Curso de gesti ó n aeroná utica : Este curso prepara para la realización de todos los trámites, permisos y planificaciones necesarias con el fin de poder volar en cualquier área geográfica nacional de manera completamente legal, respetando en todo momento la normativa vigente y los procedimientos operacionales descritos en ella.

: Este curso prepara para la realización de todos los trámites, permisos y planificaciones necesarias con el fin de poder volar en cualquier área geográfica nacional de manera completamente legal, respetando en todo momento la normativa vigente y los procedimientos operacionales descritos en ella. Curso de instructor/examinador: Este curso capacita para impartir formación teórica y práctica a los alumnos que deseen iniciarse en el mundo de las aeronaves no tripuladas, de este modo conocerán los procedimientos de enseñanza más eficaces, y serán capaces de desenvolverse en un clima de aprendizaje con alumnos reales.

Este curso capacita para impartir formación teórica y práctica a los alumnos que deseen iniciarse en el mundo de las aeronaves no tripuladas, de este modo conocerán los procedimientos de enseñanza más eficaces, y serán capaces de desenvolverse en un clima de aprendizaje con alumnos reales. Pack Emprende : PLANORÁMICA ofrece la posibilidad de una formación 360º para convertir a sus alumnos en profesionales. Además de la obtención de todas las certificaciones de piloto, los alumnos aprenden a planificar y gestionar cada uno de los permisos de vuelo, por medio de la formación en el curso de gestión aeronáutica.

: PLANORÁMICA ofrece la posibilidad de una formación 360º para convertir a sus alumnos en profesionales. Además de la obtención de todas las certificaciones de piloto, los alumnos aprenden a planificar y gestionar cada uno de los permisos de vuelo, por medio de la formación en el curso de gestión aeronáutica. Pack Vuela más: Con esta oferta formativa, tienen la posibilidad de obtener toda la documentación que se requiere para volar de manera legal en cualquier escenario. Además de las licencias de piloto obtienen, sus propios manuales y los estudios aeronáuticos de seguridad evidenciados por los Proveedores de Servicio de Tránsito Aéreo que puedan afectar a tus vuelos. Instructores altamente cualificados

El equipo de instructores de PLANORÁMICA está compuesto por profesionales altamente cualificados con una amplia experiencia en la industria de los drones. Estos expertos no solo poseen un profundo conocimiento técnico, sino que también están al día con las últimas tendencias y tecnologías del sector.

La combinación de experiencia práctica y teórica garantiza que los alumnos reciban una formación de alta calidad.

Tecnología y equipamiento de vanguardia

PLANORÁMICA se destaca por utilizar tecnología y equipamiento de vanguardia en sus programas de formación. Los alumnos tienen acceso a drones de última generación y a herramientas avanzadas de simulación de vuelo, lo que les permite adquirir habilidades prácticas en un entorno controlado y seguro. Este enfoque tecnológico asegura que los pilotos estén preparados para afrontar cualquier desafío operativo en el mundo real.

Cumplimiento de normativas

Uno de los aspectos más críticos en la operación de drones es el cumplimiento de las normativas vigentes, ya que son cambiantes, y a menudo, algo liosas. PLANORÁMICA se asegura de que todos sus cursos estén alineados con las regulaciones de AESA y EASA, proporcionando a los pilotos la confianza de que están operando dentro del marco legal. Además, la escuela ofrece asesoramiento continuo sobre cambios normativos y actualizaciones, manteniendo a sus alumnos informados y preparados.

Ventajas de la formación en PLANORÁMICA

Optar por la formación en PLANORÁMICA ofrece múltiples ventajas:

Red de contactos : PLANORÁMICA proporciona acceso a una amplia red de profesionales y empresas del sector, fomentando oportunidades de colaboración empleo, generando una comunidad de profesionales.

: PLANORÁMICA proporciona acceso a una amplia red de profesionales y empresas del sector, fomentando oportunidades de colaboración empleo, generando una comunidad de profesionales. Formación continua: La entidad ofrece programas de formación continua a sus estudiantes y actualizaciones periódicas, asegurando que sus alumnos y pilotos formados, estén siempre al día con las últimas tecnologías y regulaciones. Impacto en la industria de los drones

PLANORÁMICA ha tenido un impacto significativo en la industria de los drones, contribuyendo al desarrollo de una nueva generación de pilotos altamente capacitados.

Su enfoque en la calidad educativa y el cumplimiento normativo ha elevado los estándares de la formación en este sector. Los pilotos de UAS formados por PLANORÁMICA no solo están preparados para operar drones de manera segura y eficiente, sino que también están capacitados para innovar y liderar en sus respectivos campos.

PLANORÁMICA se ha establecido como un referente en la formación de pilotos de drones, ofreciendo programas educativos que cumplen con las más altas exigencias de calidad y seguridad. Su compromiso con la excelencia, la innovación y el cumplimiento normativo asegura que los pilotos formados en esta entidad estén perfectamente equipados para afrontar los desafíos del sector de los drones, tanto en España como en el resto de Europa.

La dedicación de PLANORÁMICA a la formación integral y especializada sigue marcando la pauta en un campo en constante evolución y expansión.