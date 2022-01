Cómo ser una escort de lujo Los servicios de escort en nuestro país son de gran calidad Redacción

miércoles, 26 de enero de 2022, 08:16 h (CET) Ser una escort de lujo es algo a lo que muchas mujeres se dedican. Son chicas que eliminan los prejuicios que pueden existir en torno a esta profesión y mantienen una mentalidad abierta para conseguir sus objetivos. Pero las agencias afirman que, de cada 30 llamadas de chicas interesadas, apenas unas 5 finalmente comienzan a trabajar como Escorts Madrid.

Esto pone de manifiesto que muchas chicas desconocen cómo ser una escort y lo que implica ejercer esta profesión. Los servicios de escort en nuestro país son de gran calidad e incluso Escorts Rusas vienen a España a ejercer su profesión por la seguridad y por las condiciones del servicio en nuestro país.

¿Cómo convertirse en escort de lujo?

Entre los aspectos a tener en cuenta para convertirse en escort de lujo hay que tener especialmente en cuenta los siguientes:

Prestigio y discreción Las escorts de lujo son conscientes de que ofrecen un servicio prestigioso y de alta calidad a sus clientes. Por tanto, lo primero a tener en cuenta es tener en mente que hay que ofrecer una experiencia completa más allá de las relaciones íntimas, pues el cliente desea servicios extra como masajes al contratar escorts de lujo y no una escort cualquiera. Además, debe ser consciente de que es un trabajo en el que la discreción debe estar presente en todo momento.

Cuidarse a nivel físico y mental Para convertirse en escort de lujo es fundamental seguir un estilo de vida saludable que se traslade tanto al físico como a la mente. Las escorts de lujo deben ofrecer un buen aspecto físico y para ello serán necesarios entrenamientos frecuentes y una dieta equilibrada. Además, las escorts deben tener una gran capacidad mental para atender a clientes de todo tipo y ser capaces de lograr su satisfacción. Una capacidad mental para la que no todas las aspirantes están preparadas.

Hablar de forma correcta En un servicio de lujo las chicas tienen que ser capaces de hablar de forma correcta y demostrar cierto nivel educativo. Hablar de forma fluida y con soltura de diferentes temas puede ser un gran punto a favor. Además, cuantos más idiomas sepa más clientes de todo el mundo podrá atender frente a otras chicas que solo dominan uno o dos idiomas.

Cultura general Una escort de lujo debe ser capaz de entretener a los clientes. Leer noticias de actualidad, estar al día en ciertos datos básicos de economía o política puede ser algo fundamental para tener éxito como escort de lujo. Y es que el cliente busca una experiencia más completa además del momento de mayor intimidad. Muchos buscan una especie de “girlfriend experience” en la que entablar conversaciones de todo tipo con las chicas, así que deben estar preparadas para hablar de todo.

