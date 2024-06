​Renault Rafale, el nuevo buque insignia de la marca

«Con Rafale, hacemos que Renault se reencuentre con uno de sus viejos sueños: demostrar que la marca también es capaz de ganar altura, incluso recorrer la parte más alta del mercado. Es cierto que en otros intentos no hemos llegado al éxito. Pero esta vez tomamos el relevo con las armas que nos han faltado: posicionamiento en un segmento boyante -el de los SUV coupé-, una motorización totalmente en sintonía con los tiempos, así como excelencia técnica y de diseño, y también emoción...».



Con estas palabras Luca de Meo -CEO de Renault Group- desveló Renault Rafale, el nuevo buque insignia de Renault, en el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de Le Bourget el 18 de junio de 2023.



El nombre Rafale lleva la herencia de la prestigiosa trayectoria de Renault en la aeronáutica. El Caudron Renault Rafale logró un récord de velocidad de 445 km/h en 1934.

La silueta de Rafale revela un carácter muy asertivo. El nuevo lenguaje de diseño de Renault se expresa a través de líneas esculpidas que incorporan elementos muy tecnológicos. La atención al detalle y el juego de luces y texturas atraen, asombran y sorprenden.

Rafale es un auténtico «coche lleno de vida» de gama alta, donde el placer de conducir y viajar se magnifica. Es el resultado del mejor saber hacer de Renault en términos de seguridad, comportamiento dinámico y placer de conducción, sin descuidar el confort abordo.

Con su generoso espacio interior y sus numerosas prestaciones tecnológicas, Rafale es un placer de conducción que comparten todos los ocupantes.



Además de la motorización híbrida E Tech full hybrid de 200 CV, con una relación prestaciones/consumo magnífica, y ya equipada en Austral y Espace, Rafale acoge bajo su capó una nueva motorización E-Tech 4x4 de 300 CV. Como verdadera quintaesencia de la tecnología E-Tech de Renault, esta motorización híbrida enchufable innovadora añade un nuevo motor eléctrico al eje trasero del vehículo, ofreciendo a la vez más potencia y un sistema de tracción integral permanentemente activo. En el nivel de acabado Atelier Alpine, Rafale dispondrá de ajustes específicos del chasis y de los modos de conducción así como de una suspensión activa asociada a una cámara predictiva para ofrecer la mejor experiencia de conducción.



Rafale se une a Austral y Espace para convertirse en todo un « Made in Spain » nacido del Polo de Hibridación de Renault Group en España, pues se trata de tercera adjudicación realizada a esta factoría dentro del Plan Industrial 2021-2024.

Disponible en dos versiones, techno y esprit Alpine, ya es posible realizar pedidos de Renault Rafale E-Tech full hybrid 200 CV en la red de concesionarios españoles. La entrega de las primeras unidades está prevista junio de 2024.

Por otro lado, Rafale E-Tech 4x4 300 CV estará disponible en versiones esprit Alpine y Atelier Alpine y saldrá a la venta en otoño de 2024.

Renault Rafale, vehículo central de la gama Renault, simboliza nuestra evolución hacia la gama alta y nuestra capacidad para atraer a todo tipo de clientes. Con su cautivador diseño de SUV coupé, ofrece un placer de conducción sin precedentes, gracias a sus motores híbridos y a un chasis de referencia en el que los ingenieros de Renault han invertido su pasión y experiencia, Fabrice Cambolive, Director General de la marca Renault.



