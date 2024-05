Sevilla acoge con éxito a David Castillo, el escritor del único libro en Europa que ha dado voz a las personas que están sufriendo las consecuencias de la guerra

Castillo llegó a la ciudad a primera hora de la mañana con 'La vida en tiempos de guerra' bajo el brazo y fue recibido en el Ayuntamiento de Sevilla por Minerva Salas, primera Teniente de Alcalde, delegada de Cultura y Deporte, que también fue directora general de Cultura de la Junta de Andalucía El autor charló de forma distendida con la regidora sobre el libro y hablaron sobre las tremendas consecuencias que está teniendo la guerra en las personas. Ambos quedaron emplazados a colaborar y verse próximamente.

Después de la recepción en el ayuntamiento, el escritor acudió al programa 'Estilo Sevilla' que presentan Antonio Bejarano y Cristina Pérez y allí fue entrevistado y pudo hablar no solo de su último trabajo sino también de su primera novela As de Corazones, la que el entrevistador confesó que le había mantenido muchas noches sin dormir y de la que necesitaba ya una segunda parte.

Posterior a la atención a la prensa, el autor se dirigió a La Casa del Libro de la calle Velázquez, donde habló con multitud de lectores que acudieron allí para conocerle y poder comprar su libro firmado. En declaraciones en exclusiva a este medio, Castillo ha afirmado que recibió un cariño inmenso por parte de toda la gente, sobre todo ucraniana, que se acercaron para charlar con él.

El escritor quedó maravillado con la gran acogida que tuvo en Sevilla y ya se han cerrado determinados compromisos para volver a la ciudad andaluza.

Preguntado por la sensación de estar repitiendo el éxito que ya tuvo con su primera novela, As de Corazones afirma que "es realmente maravilloso sentir a la gente tan cerca y que entre los millones de libros que hay disponibles elija el tuyo". El escritor consciente de que el éxito no es solo por su trabajo se siente muy agradecido con su pareja "es un apoyo constante para mí y eso en estas semanas complicadas de promoción es un privilegio sentirlo a tu lado", con las librerías "agradecido también con las librerías de primer nivel como Casa del Libro o FNAC que confían en escritores menos conocidos como yo para ayudarles en su carrera" y no se olvida de Noelia Fernández, quien él denomina "su mano derecha" y que "gracias a su trabajo incansable las cosas salen, y salen bien, es genial trabajar con gente así, que te pone las cosas fáciles".

"Sin duda, el cariño que recoge el escritor es proporcional al cariño que él desprende cuando hablas con él, se merece todo el éxito que pueda tener".