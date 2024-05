La vacunación posee un impacto directo sobre el desarrollo sostenible de la sociedad

La Fundación Bamberg, en colaboración con Moderna, ha reunido expertos de las principales instituciones del país, para debatir sobre los retos de la vacunación en adultos y cómo impacta la inmunización en la estabilidad económica y desarrollo sostenible del país La Real Academia Nacional de Medicina de Madrid fue sede del encuentro "La vacunación de adultos. Un reto pendiente", que abordó la importancia de la vacunación a lo largo de la vida para lograr una inmunización de la comunidad frente a enfermedades prevenibles. El encuentro, organizado por la Fundación Bamberg en colaboración con Moderna, contó con la participación de expertos en Salud Pública, epidemiólogos, microbiólogos, neumólogos y políticos y gestores sanitarios de primer nivel de responsabilidad. La ministra de Sanidad, Dª Mónica García, compartió unas palabras al comienzo de la jornada, destacando que "las vacunas tienen un valor crucial para reducir la mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles. La vacunación en adultos aún más porque es un colectivo donde cuesta más alcanzar cifras de cobertura similares a la niñez. Debemos entender por qué algunos adultos deciden no vacunarse, analizar cómo la desigualdad y barreras del sistema sanitario influyen en esta decisión. Para tener éxito necesitamos acercar las vacunas a las personas".

El debate tuvo como principal punto de discusión la necesidad de trabajar en estrategias integrales de vacunación en adultos; haciendo foco en el importante rol de los profesionales de la salud para transmitir la importancia de cumplir con las pautas de vacunación recomendadas y dar seguimiento no solo en la niñez sino también en adultos. "La falta de conciencia, la desinformación y los mitos infundados han llevado a una disminución en las tasas de vacunación en algunos grupos de adultos. Es esencial promover la educación y la comunicación efectiva sobre la importancia de la vacunación, así como abordar las barreras que puedan existir, como el acceso y la disponibilidad de vacunas", declaró Ignacio Para Rodríguez Santana, presidente de la Fundación Bamberg en su discurso de apertura.

Por su parte, Juan Carlos Gil Rubio, Director General de Moderna para España y Portugal, manifestó en sus palabras de bienvenida que "nuestro país tiene la oportunidad de liderar la autonomía estratégica europea en salud pública, liderazgo que debe asentarse, principalmente, en la capacidad de investigación, innovación y producción de vacunas en el propio territorio".

El Director General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón Tosio, realizó una presentación sobre políticas sanitarias y estrategias de salud pública, haciendo especial hincapié en el impacto que la vacunación tiene no solo en la vida de cada individuo sino en las repercusiones de salud comunitarias. Esto reduce significativamente la propagación de enfermedades infecciosas, protegiendo a los más vulnerables como niños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

La jornada finalizó con una mesa redonda que discutió sobre la efectividad de la vacunación y el control clínico, con la participación de profesionales representantes del Centro Nacional de la Gripe, del Consejo Social de PAS España, especialistas de vacunas del SEMG, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), entre otros.