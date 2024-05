El legendario Carles Puyol estará presente en el VTEX CONNECT EUROPA

El evento se realizará el 7 de junio y se convierte en el punto de encuentro de los profesionales de la industria digital en Europa El próximo 7 de junio Barcelona se convertirá en el punto de encuentro de uno de los eventos de comercio digital de mayor relevancia del sector. El VTEX CONNECT EUROPA ofrece una plataforma donde los profesionales podrán acceder a contenido innovador por más de 10 horas.

Es por eso que desde la organización han convocado para esta edición a Carles Puyol, el icónico ex capitán del FC Barcelona, que será uno de los ponentes principales del evento y compartirá su experiencia e ideas sobre cómo los líderes de hoy pueden asegurarse de que están evolucionando constantemente y alcanzando su máximo potencial. "Estamos muy emocionados de anunciar que Carles Puyol será parte de este gran evento. La carrera de Puyol es una clase magistral de dedicación, liderazgo y lealtad. Pasó 15 años en el Spotify Camp Nou, ganó 6 títulos de La Liga, levantó el trofeo de la Champions League 3 veces e incluso ganó la Copa Mundial de la FIFA en 2010 con España. Desde VTEX buscamos referentes para que compartan sus experiencias acerca de cultura organizacional y liderazgo, que permita a los profesionales desarrollar las habilidadesque necesitan para liderar empresas con equipos de alto rendimiento", afirma Prakash Gurumoorthy, General Manager EMEA & APAC de VTEX.

El evento ofrece una agenda liderada por 30 expertos representativos de la industria de todo el mundo incluyendo entre otros a John Grotzinger, Chief Scientist and Head Strategic Planning for NASA’s Mars Science Laboratory Mission; Randy Petway, Senior Director and Head of Enterprise Business for EMEA & LATAM at LinkedIn; Marco Brucato, Head of Growth D2C EMEA at BEKO Europe; Vipin Gupta, Chief Technology Officer at Starbucks India; Sara Guérete, Director of Sales at Valtech; Nils Benning, VIP Transactional Platform for OBI "Digital transformation in DIY space"; Patricia Amaro, CDO of MARS and Marco Brucato, Head of EMEA Direct to Consumer Growth for Whirlpool.

Durante la jornada se debatirásobre retail, ecommerce, negocios B2B, marketing digital, soluciones para los negocios digitales, innovación, pragmatic composability, estrategias de comunicación, comportamiento de los consumidores, Gen AI y estrategias customer centric, entre otros.

Previo al inicio general del evento, se realizará un encuentro VIP entre mujeres líderes que se desempeñan en áreas o empresas de tecnología. "Women in Tech", es un espacio en el que las participantes podrán conectar con otras profesionales, fomentar colaboración, intercambiar ideas y crear oportunidades fundamentales para el desarrollo de los negocios y la consolidación de la mujer en el sector.

Entre las actividades habrá momentos de Live Shopping, donde los asistentes podrán ver cómo se vende en tiempo real. Serán espacios donde se combinan elementos de streaming en vivo con la experiencia de compra online. También podrán explorar una feria con exhibiciones de más de 30 empresas conectadas al comercio digital, ofreciendo así una experiencia única de colaboración estratégica, audiencia global y oportunidades de networking.

"Sé parte del VTEX CONNECT EUROPA", que se llevará a cabo en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, el próximo 7 de junio https://content.vtex.com/europe/